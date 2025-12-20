COPE
La ONCE reúne a 250 personas ciegas mayores de 55 años para compartir la Navidad acompañadas

El programa incluye un completo calendario de actividades sociales y de ocio, con actuaciones, juegos, música, excursiones, cenas especiales y cotillón de Nochevieja

La ONCE reunirá esta Navidad a 250 personas mayores de 55 años, en su mayoría ciegas o con discapacidad visual grave, en el Hotel Ilunion Alcora de Sevilla, para evitar que pasen estas fechas en soledad. La iniciativa, denominada ‘Navidad en Familia’, se desarrollará del 22 de diciembre al 2 de enero y cuenta con la financiación parcial de la propia organización. 

El programa incluye un completo calendario de actividades sociales y de ocio, con actuaciones, juegos, música, excursiones, cenas especiales y cotillón de Nochevieja, coordinado por un equipo de monitores especializados. Esta es la 25ª edición del programa, que forma parte del compromiso de la ONCE contra la soledad no deseada, mejorando la calidad de vida y la convivencia de su colectivo de mayores.

