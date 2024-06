Moreno: "El Gobierno andaluz seguirá trabajando con determinación y firmeza para hacer valer el peso de Andalucía"

Indica que la transformación de Andalucía se está llevando a cabo desde un proyecto reformista centrado en el avance económico y creación de empleo

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha afirmado que el Gobierno andaluz defenderá siempre la importancia histórica, política, económica, social y cultural de Andalucía en España y que actuará en defensa de la Constitución y de la igualdad entre los españoles. Así, ha apuntado que éste seguirá trabajando con determinación y firmeza para hacer valer el peso de Andalucía y evitar desigualdades entre unas comunidades autónomas y otras.

Durante su intervención en la sesión de control en el Parlamento andaluz, ha asegurado que Andalucía seguirá dando la batalla política en la defensa de la igualdad y que no aceptará más agravios por parte del Gobierno de España. "No hay reparto económico donde no se muestra una clara asimetría y en el que Andalucía no salga mal parada. El Gobierno de la Nación debe saber que este camino es el equivocado porque España necesita a Andalucía que es leal al proyecto común y compartido que es esta nación".

A este respecto, ha subrayado que el Ejecutivo andaluz siempre se va a oponer a que el Gobierno de la Nación ofrezca una financiación singular a Cataluña, diferente al resto de comunidades. "A nadie nos extraña que estemos ante una nueva cesión a Cataluña en beneficio de un territorio y en perjuicio de Andalucía".

Es aquí donde ha insistido en la importancia de contar con un fondo de nivelación ya que, según ha dicho, "es justo, razonable y soluciona un problema endémico de la comunidad andaluza hasta que haya un nuevo modelo de financiación".

Moreno ha reiterado que desde la comunidad andaluza se seguirá reclamando la reforma del sistema de financiación autonómica que es lesivo para ésta, que reciba el mismo tratamiento que se da a otras comunidades autónomas y que se realicen las grandes infraestructuras que Andalucía necesita y que son de su competencia.

En este punto, ha aseverado que el Gobierno andaluz tiene una manera de hacer política que se practica desde la vía andaluza, basada en la moderación, el diálogo y el acuerdo que son los que guían las decisiones que éste adopta y los que están consiguiendo transformar Andalucía desde un proyecto reformista que está centrado en posibilitar el avance económico, la creación de empleo y la mejora del bienestar social.

El presidente andaluz ha señalado que los problemas económicos, sociales e internacionales que existen están llevando a los ciudadanos a vivir situaciones difíciles y por ello ha incidido en que uno de los objetivos de este Ejecutivo es ayudar a estas personas que peor lo están pasando favoreciendo su inclusión social y actuando con todos los medios de forma transversal y estructural.

De este modo, ha explicado que para ello se están creando en materia de empleo las condiciones adecuadas para atraer inversión y para apoyar a los sectores productivos con futuros programas como Emplea–T de apoyo a pymes y autónomos para fomentar el empleo de jóvenes desempleados y colectivos vulnerables. Además, ha avanzado que se está ultimando una orden de ayudas para el empleo de personas con discapacidad en centros especiales de empleo y en el mercado ordinario.

También ha manifestado que se está trabajando para generar oportunidades educativas para los jóvenes, ayudando a las familias con la renta mínima, el bono carestía o las bajadas de impuestos; apoyando a los servicios sociales comunitarios; a través de compromisos con la infancia; con la financiación de los Programas de Garantía Alimentaria y Atención a las necesidades básicas, o a través del Programa Eracis Plus que movilizará un total de 184 millones de euros en los barrios más desfavorecidos.

Para concluir, ha manifestado que las competencias que desarrolla este Ejecutivo se ajustan a lo contemplado en el Estatuto de Autonomía y se extienden a materias como el fomento y la planificación de la actividad económica con la Estrategia para la Transformación Económica de Andalucía Horizonte 2027, la apuesta por los sectores productivos y especialmente por la energía, la agricultura, la ganadería, la pesca y la industria, el compromiso con el medioambiente, el apoyo al turismo sostenible y el desarrollo de una política de agua que responda a las necesidades presentes y futuras.





