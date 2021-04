Kichi manda un mensaje de tranquilidad al ser 'pillado' saltándose las restricciones: "Pagaré voluntariamente"

Han pillado a Kichi, alcalde de Cádiz en una terraza de la ciudad con un total de 7 personas, es decir una más de las permitidas. Es por ello que el alcalde de la ciudad ha lanzado un comunicado en el que ha querido confirmar los hechos que la imagen dejaba a las claras y asumir responsabilidades: "En la tarde de ayer me tomaron una fotografía con otras seis personas en la mesa de un bar. Fue un descuido de solo unos minutos, llegó una visita, se sentó a nuestro lado y no nos percatamos de que éramos uno más de lo permitido hasta unos diez minutos después, que enmendamos el error", asegura Kichi desde su cuenta de Twitter.

Sobre la foto que me tomaron ayer. pic.twitter.com/0ezWzWXCVn — José María González ? (@JM_Kichi) April 3, 2021





"Pero no hay excusa. Me equivoqué, me disculpo y asumo todas las consecuencias", comenta en el mismo comunicado en el que aprovecha para lanzar un mensaje tranquilizador para la ciudadanía: "Por eso, ya me he puesto en contacto con la Policía Local para abonar voluntariamente la cuantía de la multa. Una cantidad que pagaré con mi sueldo, que sigue siendo el mismo de siempre, el sueldo de profesor", algo que los vecinos de la ciudad agradecerán, que el alcalde pague la multa que le pongan con su dinero y no con el del Ayuntamiento, por ejemplo.





Kichi asegura que "un descuido lo pueda tener cualquiera"

En ese mismo comunicado de las redes sociales, ha tratado de defender al dueño del establecimiento: "Primero, porque no es justo que cargue con la responsabilidad y el pago el propietario del bar. Bastante tienen ya encima como para encima tenga que asumir los descuidos de los demás". Tras esto ha asegurado que el local cumplía con todas las medidas que tocan: "Él había preparado las mesas para un máximo de seis, hizo lo correcto".

Adjunto la foto para que toda la ciudadanía sepa de qué estoy hablando y vuelvo a disculparme. pic.twitter.com/TIX5x1djqy — José María González ? (@JM_Kichi) April 3, 2021





"Y segundo porque, aunque un descuido lo pueda tener cualquiera, los representantes públicos debemos tener una conducta ejemplar siempre. En cada minuto. En cada momento. No ha sido así", asumía Kichi desde su cuenta de Twitter. "Por tanto, pago la infracción como lo han hecho en este contexto muchos vecinos y vecinas. Sin privilegio ninguno", vuelve a lanzar mensaje de tranquilidad, él pagará la multa.





Finalmente, ha terminado con la siguiente reflexión: "Reitero mis disculpas y vuelvo a pedir perdón. No estamos para despistes en un momento de pandemia en el que es necesario poner la salud y la seguridad como absoluta prioridad".