La Junta en Jaén otorga sus primeros premios taurinos para defender la fiesta nacional

Antonio Sanz preside la entrega de los galardones a Curro Díaz, Inma Vílchez, Sancho Dávila, Rafael Fuentes y las hermandades de San Marcos de Beas de Segura y de Arroyo del Ojanco

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha presidido la entrega de los I Premios Taurinos de Jaén, otorgados por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia. En el acto, celebrado en Andújar, se ha distinguido al torero Curro Díaz, a la cantante Inma Vílchez, a las hermandades de San Marcos de Beas de Segura y de Arroyo del Ojanco, a la ganadería Sancho Dávila y al cirujano taurino Rafael Fuentes. También se han otorgado dos reconocimientos 'In memoriam' al torero José Fuentes y al ganadero Francisco Javier Arauz de Robles.

Antonio Sanz ha explicado que estos premios, patrocinados por Caja Rural de Jaén, se crean para reconocer la buena labor que realizan los galardonados "en pro de la tauromaquia en esta provincia y en defensa de una fiesta nacional, que en estos momentos es atacada desde partidos políticos y gobiernos que no quieren gobernar para todos, que no respetan la cultura y tradiciones de los andaluces". "Nosotros no renegamos de la tauromaquia como hace el Gobierno", ha aseverado.

Por otra parte, el consejero de la Presidencia también ha resaltado que Jaén "es una provincia muy taurina, como así lo demuestra que ya haya 33 localidades adheridas a la Red de Municipios Taurinos de Andalucía (REMTA)". Esta red cuenta con 142 municipios adheridos en Andalucía, siendo Andújar, Arquillos, Arroyo del Ojanco, Baeza, Beas de Segura, Bélmez de la Moraleja, Benatae, Castellar, Cazorla, Génave, Chiclana de Segura, Guarromán, Hornos, Iznatoraf, Jaén capital, La Carolina, La Puerta de Segura, Linares, Montizón, Navas de San Juan, Orcera, Pegalajar, Santa Elena, Santiago–Pontones, Santisteban del Puerto, Segura de la Sierra, Siles, Torres, Úbeda, Vilches, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo y Villarrodrigo los pertenecientes a la provincia jiennense.

Antonio Sanz ha recordado en el acto, en el que también han participado el alcalde de Andújar, Francisco Carmona, y Jesús Estrella, delegado del Gobierno de la Junta en Jaén, a figuras jiennenses del toreo como Palomo Linares o Curro Vázquez, así como a ganaderías presentes en esta provincia como la de Samuel Flores o Enrique Ponce. Y ha aprovechado para desear "una pronta recuperación" al premiado Curro Díaz, que sufrió un percance toreando el pasado fin de semana en Burgos.

"El ganado bravo presente en Jaén es parte fundamental para que esta provincia sea la que más espectáculos taurinos acoge al año", ha añadido el consejero, que ha detallado que en 2023 se desarrollaron en la provincia de Jaén 225 espectáculos taurinos. Es decir, uno de cada tres espectáculos taurinos de Andalucía (el 33%) se celebra en la provincia de Jaén, siendo el mes de agosto el que más acumuló con 85.

Además, ha puesto la mirada en el presente verano, en el que la Radio Televisión Andaluza (RTVA) emitirá 13 festejos en junio, julio, agosto y septiembre. El consejero ha resaltado que "la retransmisión del ciclo de novilladas en clase práctica de las escuelas el pasado año obtuvo una media del 13,8% de share, "una cifra muy alta fruto de la buena acogida que tiene la tauromaquia en la audiencia, puesto que la pasada temporada fue de gran éxito, con más de cuatro millones de espectadores al otro lado de la pantalla disfrutando de los festejos".





Información obtenida del Portal de la Junta de Andalucía. Si quieres seguir leyendo más noticias como esta, y estar informado de todo lo que pasa, no dejes de visitar cope.es.