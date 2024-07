Junta y FAMP abordan el “Plan As”, una apuesta por la simplificación administrativa y el desarrollo

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha destacado la "importancia" que tiene el Plan Andalucía Simplifica de la Junta, el Plan AS, en el ámbito de la administración local durante una jornada organizada por la Federación de Municipios y Provincias de Andalucía (FAMP) destinada a empleados públicos de las administraciones locales con el fin de trasladarles aquellas medidas de simplificación que les afectan en el ámbito de sus competencias.

El consejero ha destacado que, con la celebración de esta jornada, se pone de manifiesto "el compromiso y la importancia que tiene para el Gobierno andaluz simplificar la gestión pública, evitar ineficacias y modernizar la administración a través de la digitalización". Sanz ha incidido en que "uno de los grandes frenos para el bienestar y el desarrollo es el exceso de burocracia, la complejidad normativa, la maraña administrativa, los procedimientos farragosos, las duplicidades y la lentitud" de la administración, recalcando que "tenemos que dejar atrás el vuelva usted mañana y pasar a que solo sea una vez y todo de una vez".

El titular de Presidencia ha resaltado que "una vez aprobado el Decreto-Ley hace poco más de cinco meses los resultados y beneficios ya se están dejando notar, en concreto las medidas que más están afectando ya a los ayuntamientos son las que se refieren a las licencias municipales". "Se ha agilizado la tramitación de licencias de obras al ampliar el alcance de los informes emitidos por las entidades urbanísticas certificadoras y los colegios profesionales", han recordado la Junta y la FAMP.

Se sigue apostando por la colaboración público-privada y se permite a los ayuntamientos, mediante ordenanza, regular la posibilidad de que los informes técnicos tengan el mismo alcance que los que emiten los técnicos municipales en el procedimiento de licencia. Con ello se facilita el cumplimiento del plazo máximo de tres meses que fija la Ley para dar una licencia y ello sin perjuicio de la facultad de control de la administración. También en obras de urbanización, se han establecido medidas para facilitar su desarrollo y culminación con la finalidad de poner en el mercado suelo finalista para la construcción de viviendas y el desarrollo de actividades económicas.

Se trata de un procedimiento más ágil para definir o modificar las fases de las obras de urbanización, integrando la calificación ambiental y la evaluación ambiental simplificada en el proceso de aprobación del proyecto de urbanización para que se tramiten conjuntamente. Además, se ha regulado la posibilidad de fasear las obras de urbanización que estaban en ejecución antes de la entrada en vigor de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía (Lista) facilitado su terminación.

Por su parte, la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, ha resaltado la colaboración institucional con la Junta de Andalucía para reducir las trabas burocráticas y trámites administrativos con el objetivo de aliviar y disminuir los procedimientos que benefician directamente a las corporaciones locales andaluzas. En este sentido, ha subrayado que el Decreto-Ley "incide especialmente en los ciudadanos" que no tendrán que esperar "demoras inasumibles para poner en marcha iniciativas y proyectos vitales para el desarrollo socioeconómico de los pueblos y ciudades".

"La reducción de trabas supone una apuesta firme por el progreso, en esa línea siempre estará la FAMP y el municipalismo andaluz", ha recalcado. Otras medidas del Plan AS ya implantadas El consejero de la Presidencia también ha hecho referencia durante su intervención a otras medidas ya implantadas que recoge el IV Decreto-Ley de Simplificación a través de la colaboración y coordinación entre administraciones públicas.

Así, para la celebración de contratos menores de bienes y servicios informáticos homologados, tanto de carácter particular como general, ya no se requiere informe favorable de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), sino una comunicación antes de la fiscalización previa del gasto. Con el objetivo de fomentar las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo menores de 500Kw, ya no se necesita Autorización Administrativa Previa ni de Construcción y la de Explotación es la obtenida tras la tramitación por la plataforma telemática específica.

En cuanto a protección y prevención ambiental, se ha establecido un marco jurídico actualizado para la protección del medio ambiente en Andalucía, adecuando la Ley andaluza a la normativa básica estatal, modificada en los últimos años. Respecto a la dependencia, ya se ha activado el nuevo procedimiento para el reconocimiento de la situación y del derecho a las prestaciones, que es mucho más ágil y eficiente, de manera que es necesaria una única visita al domicilio de la persona que solicite el reconocimiento y con una única resolución administrativa.

El Decreto también ha modificado el procedimiento de autorización de centros de servicios sociales, eliminando obstáculos a las actividades de prestación de servicios sociales a través de la implementación de un régimen de autorización menos restrictivo.

Respecto al patrimonio histórico, se han acometido una serie de medidas simplificadoras y de "urgente necesidad" para "dar respuesta"a las necesidades de la gestión del patrimonio histórico y el acomodo de las nuevas demandas sociales, siempre con el "máximo respeto" a la protección del patrimonio histórico para disminuir plazos y cambiar autorizaciones a declaración responsable.