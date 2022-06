Juanma Moreno sobre una relación entre los dos incendios en Sierra Bermeja: “Llama poderosamente la atención"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil, "que se intensifique la labor de investigación" en los incendios que se han sucedido en la provincia de Málaga, en el entorno de Sierra Bermeja, con menos de un año de diferencia.

Moreno ha recordado que el pasado 8 de septiembre de 2021 ardieron cerca de 9.000 hectáreas en Sierra Bermeja en un incendio intencionado del que "seguimos sin saber qué ocurrió". Y en menos de un año, en la zona colindante del Valle del Genal, se ha producido un nuevo incendio que ha arrasado unas 3.500 hectáreas y continúa sin estar controlado.

El presidente andaluz ha indicado que sendos fuegos atentan contra "uno de los pulmones más importantes de la provincia de Málaga, una de las joyas medioambientales más importante de España", y han supuesto la pérdida de la vida de un bombero en el pasado incendio y tres heridos en este; por lo que "alguien tiene que pagar por esto".

SIN ENCONTRAR RESPONSABLES

"Alguien tiene que pagar por los millones de euros gastados del dinero del contribuyente, alguien tiene que pagar por la pérdida de masa forestal irreparable en 50 años y alguien tiene que pagar por la pérdida de una vida", ha señalado el presidente en una atención a medios este sábado en Marbella antes de asistir a la salida procesional de la hermandad de los Romeros de San Bernabé.

Desde allí, Moreno ha recordado que del incendio de esta semana en Pujerra "todavía es muy pronto" para que haya algún avance en la investigación, pero que del ocasionado el año pasado "ya sí creo que deberíamos tener algún tipo de información", más si cabe tras producirse "un mismo incendio, en una misma zona, en un plazo de menos de 12 meses", algo que al presidente le "llama poderosamente la atención".

Por ello, ha pedido al Ministerio y la Dirección General de la Guardia Civil, que llevan la investigación, "que aporten una luz, no ya de lo que ha pasado en este, pero de lo que ha pasado el año pasado", porque, ha criticado, "no sabemos nada de pesquisas y no conocemos quién o quiénes son los responsables de esta catástrofe".

Ante esto, ha recordado que la Junta de Andalucía no tiene competencias en esta materia y que confía "plenamente" en los equipos de investigación, "pero sí pido celeridad para que conozcamos y demos con los responsables". "A mí me llama poderosamente la atención que en un mismo foco, en menos de doce meses" se hayan producido ambos incendios, ha apuntado.

Así, ha incidido en que del incendio de Sierra Bermeja "no se han vuelto a tener noticias. "Yo no he hablado para que se puedan seguir las pesquisas", ha dicho Moreno, al tiempo que ha insistido en que ante este segundo incendio "necesitamos tener respuestas para saber qué está pasando".

INCENDIO DE PUJERRA

Sobre la evolución del incendio declarado este pasado miércoles en Pujerra, Moreno ha dicho que "se ha avanzado mucho" en los trabajos durante la noche y en esta jornada se encuentran 120 efectivos y 13 medios aéreos trabajando en la zona para evitar que haya una recuperación del fuego. Con esto, y "si todo fuese bien y no hubiese ninguna cuestión atmosférica que cambiase las condiciones", ha señalado que "lo normal es que a lo largo de esta noche y mañana esté absolutamente controlado y pasemos a la extinción completa".

A preguntas de los periodistas sobre si en la zona donde se ha declarado este incendio estuvo previsto un plan de urbanismo, el presidente de la Junta ha apuntado que el paraje "ya no es urbanizable desde ningún punto de vista" porque la ley lo impide, y ha recalcado que se desconoce la motivación que hubo en el fuego intencionado del pasado año, y este "se está investigando".

Por otro lado, ha destacado el trabajo de los efectivos del Plan Infoca y ha alertado de que en estos días se vive una ola de calor en Andalucía, donde se pueden alcanzar récord de temperatura; por lo que ha llamado a la prudencia porque en el riesgo de incendios se vuelve extremo.

Al hilo, ha aludido al cambio climático y a las consecuencias meteorológicas que traen temperaturas extremas. "Hemos visto lo que sucede en California y eso nos puede suceder a nosotros", ha indicado Moreno en relación a los episodios de calor extrema e incendios "inapagables". Ante estos, ha recordado que "no hay cuerpo en el mundo que puedan parar estos incendios", por lo que ha insistido en la "política de la prevención" y en que los ciudadanos "especialmente ahora, sean muy prudentes".