Juanma Moreno: Los 10 gestos que cambiaron el rumbo de Andalucía

Asignaturas pendientes Pero no todo son luces en estos tres años de legislatura. El gobierno formado por PP y Ciudadanos no ha conseguido sacar adelante la cuarta Ley de Presupuestos de la legislatura. A pesar del espíritu negociador del ejecutivo, finalmente el resto de fuerzas políticas no han apoyado las cuentas más importantes de la historia de Andalucía, que superaban los 43.000 millones de euros. A pesar de los esfuerzos y recursos que está destinando la Junta a la Sanidad pública, las listas de espera en atención primaria siguen siendo objeto de crítica entre los andaluces. En cuanto a la administración paralela, los sectores más críticos con la Junta aseguran que tres años después de arrancar la legislatura, sigue siendo un enorme mastodonte cuya reducción traería consigo un ahorro considerable de dinero público.