Griñán, ante su entrada en prisión: fuentes jurídicas aseguran a COPE que "se comerá los polvorones en casa"

Este viernes expira el plazo dado por la Audiencia Provincial de Sevilla para el ingreso en prisión de los condenados por el fraude de los ERE. Entre ellos, el ex presidente de la Junta de Andalucía, el socialista José Antonio Griñán condenado a seis años de cárcel por malversación. Sin embargo, fuentes jurídicas revelan a COPE Andalucía que su entrada se dilatará aún más.

"Hasta que la Audicencia de Sevilla no se pronuncie sobre el recurso de súplica de José Antonio Griñán no comenzarán o correr el plazo de 10 días para su ingreso en prisión", cuenta desde COPE Sevilla, Daniel Trigo. ¿Cómo está en este momento el proceso sobre ese recurso? "A día de hoy todavía no se le ha notificado a las partes implicadas los recursos presentados por Griñán y los otros ocho condenados en la pieza política del Caso ERE. En cuanto las partes se pronuncien, los recursos volverán a la Audiencia de Sevilla y el tribunal deberá resolver. La súplica de Griñan de ampliar el plazo de ingreso en prisión de diez días a tres meses, tiene poco recorrido, según las mismas fuentes.

Fuentes jurídicas que, sin embargo, resumen lo que va a pasar hoy, "con todo lo que hay pendiente y los festivos que hay por el medio esmuy probable que Griñán se coma los polvorones en su casa".

El recurso de nulidad ante el Supremo, no suspende ni paraliza su ingreso en prisión

Por otra parte, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el incidente de nulidad que presentó la defensa del expresidente de la Junta de Andalucía contra la sentencia que ratificó su condena de seis años y dos días de cárcel por prevaricación y malversación por el caso de los ERE fraudulentos y las ayudas arbitrarias a empresas.

Fuentes jurídicas aseguran que la admisión a trámite "no suspende ni paraliza" la ejecutoria que ordena el ingreso en prisión del dirigente socialista. Ya el pasado 15 de noviembre, en una diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso esta agencia, el tribunal avisaba que los incidentes de nulidad no suspenden la ejecución de la sentencia.

Las mismas fuentes confirman que los magistrados del Alto Tribunal han dado trasladado del incidente de Griñán a la Fiscalía y al resto de partes en el procedimiento --la Abogacía del Estado y la acusación popular que ejerce el PP-- para que se pronuncie al respecto. Los magistrados escucharán a las acusaciones antes de decidir sobre la petición del expresidente andaluz.

La semana pasada, Griñán solicitó a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ampliar en "tres meses" el plazo de 10 días fijado para su ingreso voluntario en prisión. Según alegó su defensa, es necesario "evitar un cumplimiento (de la pena de cárcel) que pudiera ser fallido, indebido innecesario o improcedente".

El abogado del dirigente socialista insistió en que si le fuera concedido el indulto parcial o si se estimara la cuestión de nulidad por la que se interesa la reducción de la pena a dos años, "el ingreso en prisión que se ordena resultaría fallido, indebido o improcedente".

La solicitud del expresidente de la Junta tuvo lugar dos días después de que la Audiencia de Sevilla denegara su petición de suspensión de pena y le diera 10 días para su ingreso voluntario en prisión.