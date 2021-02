Estos son los ingredientes que nunca deben faltar en tu cocina

Seguro que al leer el titular se te vienen a la cabeza muchos ingredientes que no pueden faltar en tu cocina y que son indispensables para la mayoría de tus recetas. O más de una vez has visto esa receta en la televisión o en internet y te falta ese ingrediente principal. Pero la mayoría de las cocinas españolas cuentan con una base de ingredientes que no faltan en ninguna de ellas.

Muchos de estos ingredientes te sacarán de un apuro si llegas a casa de trabajar y no te ha dado tiempo a hacer la compra o te abrirán un gran abanico de posibilidades para salir del paso y sorprender a tus amigos.

AZÚCAR Y SAL

El azúcar debe consumirse con moderación pero es un alimento que puede aportar mucho a nuestros platos, sobretodo en la repostería, donde el azúcar es el rey. También se utiliza como corrector de la acidez para salsas.

Por otro lado y no menos importante, la sal y la pimienta no estarán demás nunca en tus recetas. Tan importantes que incluso tienen su propio verbo: ‘salpimentar’.

ACEITE Y VINAGRE

Freír un simple huevo necesita de aceite. Es uno de los ingredientes principales de la gastronomía española y podrás usarlo también para condimentar ensaladas o para cocer algunos determinados alimentos. Ingrediente indispensable en la dieta mediterránea. Con el vinagre encontrarás todo tipo de maneras para aliñar tus platos, podrás elegir entre vinagre de vino, de manzana, de sidra o vinagre balsámico.

CEBOLLA Y AJO

Están en más platos de los que nos creemos, pero el ajo y la cebolla son esenciales en cualquier plato semanal de nuestra rutina y aderezarán nuestras recetas para resaltar el gusto de carnes o salsas. Desde la Fundación Española del Corazón recomiendan incluir ajo en la dieta debido a sus altos valores nutritivos y grandes propiedades tanto para reducir el colesterol como para remedio antiséptico y antibacteriano. Por su parte la cebolla

HUEVOS

Disponer siempre de huevos es indispensable en toda cocina. Es uno de los ingredientes que pueden acompañar a muchos platos o incluso por sí solos. Además la forma de cocinarlos es muy sencilla, puedes servirlos hervidos, a medio cocer, fritos o revueltos.

PATATAS

Es un ingrediente barato y que aportará nutrientes y te saciará rápidamente. Consérvalas en lugares frescos y secos y podrás usarlas para numerosas recetas para acompañar carnes y pescados o por sí sola añadiéndole varios ingredientes.

HARINA

Es un componente básico de nuestra dieta. La más conocida es la harina de trigo y te será muy útil para preparar una bechamel, salsas o una gran variedad de postres. En el caso de que no tengas harina puedes usar o comprar fécula de maíz.

Seguro que echas en falta el arroz, las legumbres, la pasta, la mantequilla o algunas frutas, verduras o hierbas. Añádelas a tus ingredientes indispensables en tu cocina. Con todos estos ingredientes tendrás material suficiente para organizar varias recetas y darle gusto y sabor a tus platos. Ya solo queda ponerte a cocinar. Siempre podrás ampliar tu base de ingredientes con mantequilla, arroz o el limón. Además, no olvides tu congelador. Congelando nuestros alimentos podremos darle una segunda vida y aumentar la disponibilidad.