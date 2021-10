Crypto War Tanks: una nueva forma sencilla de ganar dinero a través de un videojuego

En los últimos años habrás visto que el mundo de las criptomonedas está en auge, pero en estos últimos meses se está hablando de algo que va mucho más allá de Bitcoin, la Blockchain y el resto de criptomonedas. Hablamos del arte digital y de su relación con los NFTs en los juegos online, que nos permiten invertir y ganar dinero jugando a estos videojuegos o contratando a gente que juegue para nosotros a cambio de una comisión. Un ejemplo de ello es el juego español Crypto War Tanks.

Bitcoin y la Blockchain

Todos hemos oído hablar de Bitcoin, ya que se trata de la criptomoneda más famosa y que ya muchos la apodan como el “oro digital”. Si nos adentramos un poco en Bitcoin sin llegar a un nivel técnico quizá también has oído hablar de la Blockchain, es esto lo que le da un valor real a Bitcoin y lo que ha creado todo un ecosistema viable para que podamos autentificar arte digital y fusionarlo con los juegos.



Qué son los NFT - wallet

Si nosotros vamos al Museo del Louvre y hacemos una foto de la Gioconda no podremos decir que somos dueños de la misma, simplemente sería una copia. Incluso podríamos imprimir una foto en tamaño real, ponerle un bonito marco y ponerla en nuestro salón, pero seguiríamos sin ser los dueños del original.



Es aquí donde entra el mundo de los NFT en el mundo digital. Gracias a la Blockchain podemos saber quién es el dueño real de una imagen, y es que los NFT logran que no se pueden hacer copias y que sean exclusivos. Además esto es algo público en la Blockchain, por lo que podremos saber en todo momento lo que estamos comprando.



Se trata de un mercado que mueve miles de millones de dólares. Tenemos un ejemplo muy famoso con el primer tuit del creador de Twitter, que se vendió por más de 2,9 millones de dólares.









Hace tan solo unos días ha salido un proyecto español llamado Crypto War Tanks que también se nutre de todos estos mundos. Se trata de un juego de tanques multijugador en el que combates contra otros jugadores en ser el que más eliminaciones consigue, tratándose de un juego de habilidad que además recompensará a los mejores jugadores en cada partida con su propia criptomoneda.



AQUÍ PUEDES JUGAR Y PROBAR CRYPTO WAR TANKS



En Crypto War Tanks tú serás dueño de versiones limitadas de tanques que usarás para jugar. Jugando ganarás dinero dependiendo de tus habilidades en la partida, pero es que además cuentas con la seguridad de que cada tanque siempre tendrá un valor.

Are you sure that an NFT cannot be touched?

Soon we will be doing a raffle for the lucky ones to get a version of their NFT.

Do you like the Recruit version?



?THE WAR IS COMMING? pic.twitter.com/FX74HychnQ — Crypto War Tanks (@CryptoWarTanks) October 10, 2021









Seguridad en NFT

Lo más importante a la hora de ser poseedor de un NFT es saber que nadie te lo puede robar, tú serás el dueño y lo tendrás en tu billetera electrónica, nadie lo puede sustraer sin tu permiso.

A diferencias del dinero tradicional, aquí nadie tiene poder sobre ese NFT y tú tendrás siempre la última palabra a la hora de venderlo o enviárselo a otra persona. Además aquí se puede ver de forma sencilla quién tiene el original, no como en el arte que es relativamente sencillo hacer copias o falsificaciones, aquí eso no es posible.



We show you a preview image of the progress of our new developer.



Thank you all and sorry for any inconvenience this act may have caused.



??THE WAR IS COMING!?? pic.twitter.com/BLg8XEg02H — Crypto War Tanks (@CryptoWarTanks) October 6, 2021











NFT en el mundo de los videojuegos

¿Te imaginas un juego Pokemon en el que los pokemons que captures tengan un valor? Ahora imagínate también un Pokemon en el que cada batalla que ganes entre tus mascotas, te genere un ingreso. Esto es lo que se ha conseguido mezclando estos estos tres puntos mencionados más arriba y lo que hacen que esto sea un triángulo mágico. Videojuegos – Blockchain – NFTs.



Seguro que conoces el famoso juego de fútbol FIFA. En este juego tú tienes cartas de jugadores de fútbol, el problema es que con cada nuevo juego tú ya no puedes usar las cartas que tenías en la temporada anterior. De hecho, no eres el dueño de las mismas y si por cualquier razón la empresa cierra, tú no tendrás nada, ya que todo está almacenado en sus servidores y única y exclusivamente en sus servidores.



Con los juegos NFTs no ocurre esto y es que siguiendo el ejemplo del FIFA, tú podrías vender esas cartas que posees en cualquier mercado que permita la compraventa de NFTs, sin pedir permiso al juego, ni a nadie.



Si eres aficionado al fútbol podrás imaginarte que la carta de Messi en el PSG dentro de unos años podrá tener un gran valor, más aún si el número de estas cartas es limitado, lo cual lo haría más exclusivo y podrías decir que tienes la carta número 50 de Messi en el PSG.







Uno de los juegos más famosos en este aspecto es Axie Infinity, un juego que genera cientos de millones mensuales y que ha logrado cambiar la vida de muchos países de Latino América o Filipinas, ya que se trata de un juego que genera dinero por jugar, pero requiere de una inversión.

Esta inversión la puedes hacer tú y jugar con las mascotas del juego o puedes contratar a alguien que a cambio de una pequeña comisión de lo generado juegue por ti.