CORONAVIRUS | Andalucía no baja su tasa por primera vez en 23 días y suma 1.602 casos y 11 muertes

Andalucía no ha registrado este viernes 14 de mayo una bajada en la tasa de incidencia cada 100.000 habitantes por coronavirus por primera vez en 23 días, y ha sumando 1.602 casos, cifra superior a los 1.306 de la víspera y también mayor que los 1.515 de hace siete días, según datos consultados del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabiliza once fallecidos, dos más que el día anterior e igual que hace siete días.



La tasa de incidencia acumulada de la comunidad no ha bajado tras 23 jornadas de descenso y se sitúa en 171,6 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, una décima más en un día y 20,42 puntos por debajo del viernes pasado.



Los 1.602 contagios de este viernes se registran tras los 1.306 del jueves, 1.294 del miércoles, los 1.061 del martes, los 1.354 del lunes y domingo, 1.298 del sábado y 1.515 del viernes anterior.



Por provincias, Sevilla vuelve a ser la que contabiliza más positivos con 515, seguida de Granada con 277, Málaga con 270, Jaén con 152, Cádiz con 116 y Huelva con 132. Por debajo del centenar figura por cuarto día consecutivo Almería, con 67 contagios, y Córdoba, con 73.



En cuanto a los fallecidos en las últimas 24 horas, Granada es de nuevo la que más registra con cuatro, seguida de Jaén y Cádiz, con tres, respectivamente, y Córdoba, con uno.