El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2026 pone a la venta sus entradas para las preliminares

Las entradas para el Carnaval salen a la venta con prioridad para el público de Cádiz

Las entradas para las 17 sesiones de la fase preliminar del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026 salen este domingo a la venta a partir de las 10:00 horas. La venta se realizará en la taquilla del Ayuntamiento de Cádiz mediante un sistema que da prioridad al público gaditano para acceder al concurso.

Un sistema de venta para el aficionado

Según ha informado la Delegación de Fiestas y Carnaval, cada persona podrá adquirir un máximo de dos entradas, una para el propio comprador, y para un límite de siete sesiones por compra. Con esta medida se busca facilitar el acceso al mayor número de aficionados posible, permitiendo adquirir una única localidad por persona para más de una sesión, hasta un tope de 17 preliminares.

Las entradas serán nominativas y deberán estar identificadas con el DNI de la persona asistente, un documento que será obligatorio presentar junto a la entrada para poder acceder al Gran Teatro Falla.

La venta se llevará a cabo exclusivamente en taquilla mientras haya personas en cola. En caso de que queden localidades disponibles una vez atendida la demanda presencial, las entradas sobrantes se pondrán a la venta por internet a través de la plataforma Bacantix.

Precios y fechas clave del COAC 2026

Los precios se mantienen sin cambios respecto a la última edición. Las tarifas oscilan entre los 30 euros para butaca, palco platea y palco principal; 25 euros para palco segundo y delantero de anfiteatro; 20 euros en anfiteatro y 15 euros en paraíso.

Por su parte, las localidades destinadas a personas con problemas auditivos o visuales, mayores de 65 años y personas con movilidad reducida saldrán a la venta el lunes 22 de diciembre a las 10:00 horas en la taquilla del Gran Teatro Falla.

La fase preliminar del COAC 2026 se celebrará del 11 al 27 de enero en el Gran Teatro Falla, con sesiones que darán comienzo a las 20:00 horas.