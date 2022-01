Cómo ahorrar en luz con placas solares

El impuesto al sol fue derogado en 2018, y desde entonces, no existe ningún peaje que impida a las personas generar su propia energía. Ante las constantes subidas del precio de la luz en España, las instalaciones fotovoltaicas se han convertido en una de las más demandadas alternativas.





Una instalación fotovoltaica en tu vivienda o negocio te permite generar tu propia energía, hecho que reduce tu factura eléctrica hasta en un 70%.





¿Y la energía que no consuma?



Las placas solares generan energía a través de la radiación solar, pero ¿qué pasa los días que no estoy en casa y no estoy consumiendo la energía que genera mi planta fotovoltaica?



La opción más habitual, la energía se vierte a la red, es decir la energía que no consumas mientras tu instalación fotovoltaica está funcionando, se va para tu compañía eléctrica. Actualmente la mayoría de ellas te pagan por la energía sobrante que viertas a su red, por lo que el ahorro en la factura sería aún mayor (recomendamos consultar con su compañía eléctrica).









La otra opción requiere algo más de inversión, ya que consiste en instalar baterías para placas solares. Estas almacenan la energía que no puedas consumir para que puedas utilizarla en otro momento. El ahorro con este tipo de sistemas suele aumentar en gran medida, ya que sólo utilizamos la energía de nuestra compañía eléctrica cuando se agotan las baterías.



¿Qué precios puede tener una instalación fotovoltaica?





Si bien es cierto que una instalación fotovoltaica requiere una inversión considerable, empresas como Social Energy, lo ponen muy fácil.



Gracias a la financiación a 10 años que ofrecen, la cuota se camufla perfectamente en lo que ahorras cada mes en tu factura de la luz, por lo que es muy probable que finalmente termines pagando menos de lo que pagabas sin placas solares y encima tengas una planta fotovoltaica en tu tejado.



Ejemplo: Juan paga 120€ en luz. Con placas solares y ahorrando el 70% pagaría 36€, y si financiase y su cuota fuesen 60€, pagaría 96€ a final de mes, por lo que ahorraría todos los meses 24€ y tendría una instalación de placas solares (algo que también revaloriza el precio de la vivienda). Cálculo realizado por Social Energy®.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La actualidad del mercado fotovoltaico



El mercado de energía solar va en alza, es por ello que cada vez más compañías eléctricas tienen que adaptarse y comenzar a pagar los excedentes que estas instalaciones vierten a su red. Debido a la subida de la luz que ha llegado a máximos históricos, y que haya muchas comunidades autónomas otorgando subvenciones de hasta el 40%, es el mejor momento de instalar paneles solares.