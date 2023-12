Carolina España ensalza la bandera de Andalucía, "una tierra llamada a reclamar con firmeza el lugar que le corresponde"

Alerta del riesgo real de un país "a dos velocidades que Andalucía no puede tolerar y que España no debería permitir"

La Consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha participado en el acto del Día de la Bandera celebrado en la capital malagueña, "un acto de unión y fraternidad donde se celebra el orgullo de ser andaluces". La consejera, que ha estado acompañada del consejero de Turismo, Cultura y Deportes, Arturo Bernal, y la delegada del Gobierno en Málaga, Patricia Navarro, ha lamentado que cuarenta y seis años más tarde de que el joven García Caparrós diera su vida por nuestra insignia, la bandera andaluza, "salimos de nuevo a la calle para decir alto y claro que Andalucía no se calla ante la injusticia, que sus ciudadanos piden ocupar el lugar que les corresponde, sin ser más, pero sin ser menos".

"Quién nos iba a decir que el tiempo nos iba a volver a llamar a reclamar con firmeza y determinación la defensa de los derechos de ocho millones y medio de andaluces", ha añadido Carolina España, quien ha alertado del riesgo real "de una España a dos velocidades que no podemos admitir, que Andalucía no puede tolerar y que España no debería permitir". La consejera ha insistido en que la realidad actual nos llama "a defender la igualdad entre todos los españoles, bajo un bandera blanca y verde que nos representa a todos: a la Andalucía plural y diversa que tiene claro que no es tiempo de poner muros sino de abrir puertas y ventanas, de tender puentes; a la Andalucía que empieza a crecer por encima de la media y que aspira a seguir haciéndolo de la mano del resto de territorios y no por vías paralelas que algunos convierten en desigualdades, a la Andalucía enarbolada en su bandera blanca y verde apuesta por unidad frente a división".

La consejera ha insistido en que "los andaluces no necesitamos intermediarios para decidir que estamos doblemente orgullosos porque somos andaluces y españoles", pero sí necesitamos una financiación adecuada, ya que Andalucía está infrafinanciada". "Somos Andalucía y a aquí todos los que viven son andaluces, los que nos levantamos cada día mirando al presente con ilusión, al futuro con esperanza y al pasado sin nostalgia, pero con el tremendo plus de ver lo mucho que hemos sido, lo mucho que hemos conseguido y lo muchísimo que hemos aportado al mundo", ha apuntado, tras recordar a andaluces ilustres del pasado y del presente, de una Andalucía, "tierra de España y del mundo donde nadie se siente excluido".

Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha puesto en valor "la historia que nos ha configurado y define como pueblo, y que nos ha enseñado que sólo desde la convivencia, la integración y la solidaridad es posible la prosperidad y el bienestar de la sociedad".

En este sentido, ha subrayado que "Andalucía es una comunidad en la que nunca nos hemos callado, no lo hicimos el 4 de diciembre del 77 para reivindicar lo que consideramos justo para nuestra tierra y tampoco lo vamos a hacer ahora, porque no somos más que nadie, pero tampoco vamos a ser menos".

La delegada del Gobierno ha hecho mención especial a Manuel García Caparrós, asesinado hace 46 años "por salir a la calle a reclamar y defender nuestros derechos, la igualdad y la libertad", junto a casi dos millones de andaluces. Por eso es preciso honrar cada 4 de diciembre la bandera de Andalucía, aportando desde Málaga "talento, emprendimiento, innovación y mano tendida para contribuir a la prosperidad de Andalucía y de España".





