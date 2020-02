Bronca de la ministra Maria Jesús Montero a una vecina de Málaga delante de los medios

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, afeó este jueves a una vecina de la barriada La Campanilla de Málaga por no dejarle contestar a las preguntas de los medios sobre Cataluña. Montero acudió hasta esta zona, muy afectada por los últimos temporales que han azotado España. Lo que parecía ser un viaje tranquilo se convirtió en una pesadilla para la ministra. Y es que los vecinos de esta barriada no dudaron en protestar a la ministra por su ineficacia y la poca ayuda que el Gobierno español está destinando a los municipios que han sufrido gravemente los efectos del temporal. Los vecinos afeaban a la ministra y a los otros cargos político que la acompañaban que habían acudido hasta allí para "hacerse la foto" en lugar de acudir "con botas de agua y una pala" a ayudar en las tareas de limpieza en los primeros días.

Uno de los momentos de más tirantez se vivió cuando una vecina se quejó porque la ministra estaba contestando preguntas de los medios de comunicación sobre Cataluña. Ahí la mujer se llevó una reprimenda de Montero: "Ya sé que Cataluña no le importa, pero si me pregunta un profesional sobre esta tema, una cosa no es incompatible con la otra. Usted me lo va a poder contar ahora, pero ellos están haciendo su trabajo", le dijo delante de los medios de comunicación.

La ministra de Hacienda abogó ante los periodistas por dar una respuesta "lo más rápida posible" a los afectados por la borrasca Gloria. En lo que respecta al a provincia de Málaga, la portavoz del Gobierrno se comprometió a trabajar "codo con codo" con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga para "intentar que entre todas las administraciones demos una respuesta lo más rápida posible"