Andalucía urge al Gobierno a cerrar un acuerdo para "controlar" la situación de migrantes con Covid-19

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha explicado este viernes que el Gobierno autonómico ha estado "negociando y trabajando" con el Ejecutivo central en torno a un acuerdo que permita "controlar" la situación de personas inmigrantes que lleguen a la comunidad autónoma, den positivo en las pruebas de coronavirus y se les pueda "perder el rastro" a las 72 horas de su llegada a la región.

A preguntas de los periodistas en una atención a medios durante una visita al Acuario de Sevilla con motivo de su reapertura al público tras la crisis sanitaria, el vicepresidente de la Junta ha reconocido que a la Administración autonómica sí le "preocupa la situación de muchas personas que están llegando a nuestra comunidad", como ha ocurrido con unos argelinos que han llegado a Almería y "han dado positivo", y a los que "la ley de Extranjería obliga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a poner en libertad, digamos en la calle, a las 72 horas".

Marín ha apuntado que "esto es lo que hasta el día de ayer por la tarde estuvimos negociando y trabajando con el Gobierno de España, porque entendemos que se tienen que habilitar espacios para que estas personas que den positivo puedan estar confinadas, al menos hasta que finalmente salgan adelante y no sean portadores del virus".

Así, el vicepresidente ha indicado que "el día de ayer --este jueves-- fue muy tenso y difícil, porque es una competencia que es del Gobierno de España" en virtud de lo recogido por la Constitución, de forma que a la administración autonómica lo que se le da es "la posibilidad de coordinar esa política", para lo que "necesitamos medios", según ha abundado.

Ha agregado que la Junta ha puesto "a disposición del Gobierno determinados centros de Inturjoven en la provincia de Almería y también en la de Cádiz para poder atender a esas personas con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, para la custodia de esos centros".

"Lo que no podemos" desde la Junta es "ni invadir competencias que no son nuestras, ni labores que no pueden realizar otras fuerzas y cuerpos de seguridad que no sean las del Estado", según ha insistido Marín, quien también ha reiterado que "sí preocupa" al Gobierno andaluz el caso de esas personas que "llegan y, en 72 horas, les perdemos el rastro".