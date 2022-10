Andalucía reivindica un modelo de enseñanza concertada donde no se cobran cuotas recurrentes a las familias

LaAsociación Andaluza de Centros de Enseñanza de Economía Social ha emitido un comunicado en el que hacer constar que estos centros concertados, en su mayoría cooperativas de trabajo, no cobran cuotas recurrentes a las familias para el sostenimiento de todos los servicios que por ley son gratuitos.



“Somos centros totalmente inclusivos, y ninguna familia o alumnado queda fuera por no poder pagar ninguna cuota porque no se cobran cuotas recurrentes. A pesar de los insuficientes ingresos del concierto educativo, sufragamos los gastos que superan los de éste, y que son necesarios para el funcionamiento de nuestros centros educativos, con el esfuerzo y sacrificio, a veces económico, del profesorado y gracias a la eficacia en nuestra gestión económica y educativa” apuntan desde ACES-Andalucía.



Los centros integrados en esta asociación se definen como la otra concertada, denominación que coincide con la campaña #LaOtraConcertada que se ha puesto en marcha en diferentes momentos para poner en valor el trabajo educativo que realizan y sus valores. A través de #LaOtraConcertada quieren dar a conocer los valores y las características de los centros de enseñanza de economía social, así como desde la página web, “www.laotraconcertada.com", en la que se recoge además su ideario y sus reivindicaciones.



Desde ACES-Andalucía subrayan que las cooperativas de enseñanza funcionan en Andalucía desde hace más de cuarenta años y son entidades de interés social. “Somos centros públicos porque ofrecemos un servicio público y estamos totalmente integrados e implicados con el entorno, barrio o población” indica el comunicado de ACES-Andalucía. Además estos colegios colaboran con instituciones municipales y organizaciones locales de todo tipo con el fin de impulsar la educación y el crecimiento de su alumnado para crear una ciudadanía responsable y solidaria.



ACES-Andalucía está integrada por cooperativas y entidades de economía social de formación reglada obligatoria, postobligatoria, educación especial y escuelas de infantil de 0-3 años. Está conformada por 145 asociados, más de 40.000 mil alumnos y 1.800 profesores en Andalucía.