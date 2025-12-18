Andalucía encara un invierno más cálido de lo normal tras vivir el tercer otoño más caluroso desde 1961

El "invierno será más cálido de lo normal" en Andalucía tras un otoño que se ha registrado como el "tercero más caluroso desde 1961". Así lo ha presentado este miércoles el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan de Dios del Pino, quien ha detallado que la "Navidad comenzará con temperaturas suaves" y un frente poco activo que dejará lluvias débiles, principalmente en el oeste de la comunidad.

Un otoño de récord y lluvias desiguales

El otoño de 2025, que comprende los meses de septiembre, octubre y noviembre, ha tenido una "temperatura media de 18,7 grados", lo que supone una "anomalía positiva de 1,4 ºC" respecto a los valores habituales.

Este dato lo convierte en el "tercer otoño más cálido de la serie histórica", solo por detrás de los de 2022 y 1983. Por provincias, "Jaén (+1,8 ºC) y Málaga (+1,7 ºC) han presentado las anomalías más altas."

Un dato revelador del calor anómalo es la racha de 37 días consecutivos con temperaturas por encima de la media, un periodo que abarcó la totalidad del mes de octubre.

En cuanto a las precipitaciones, el "otoño ha sido calificado como seco", con un "déficit del 14,5 %" respecto a la media. La precipitación media ha sido de 156,5 litros por metro cuadrado y se ha repartido de forma muy desigual.

En provincias como Sevilla ha sido un "otoño húmedo" con 227 l/m², llegando a registrar "cinco veces más precipitaciones que Almería", donde ha sido muy seco con 47 l/m². La mayor parte de la lluvia se concentró en dos episodios: "una borrasca sin nombre a finales de septiembre y la borrasca Claudia a mediados de noviembre que registro de media 90 l/m² en Andalucía".

Así se presenta el tiempo en Navidad

Para los próximos días festivos, la predicción apunta a que "no es una navidad ni muy lluviosa ni muy fría", en palabras de Del Pino. "Las temperaturas se mantendrán en torno a la media de esta época del año, con máximas de entre 16 y 18 grados. Se espera la llegada de un frente poco activo en Nochebuena que dejará lluvias por la mañana, sobre todo en la provincia de Huelva y con menor intensidad en Sevilla."

Durante el día de Navidad, estas precipitaciones podrían extenderse en forma de chubascos dispersos hacia la zona oriental de Andalucía, aunque sin ser significativas. De cara al conjunto del invierno (diciembre, enero y febrero), la Aemet estima "una probabilidad del 60 % de que sea más cálido de lo normal"