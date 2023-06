Vélez-Málaga, primer municipio de la provincia donde se corta el agua por la noche a causa de la sequía

Vélez-Málaga y Torre del Mar sufrirán cortes de agua entre las once y media de la noche y las seis de la mañana. Es la medida que se ha anunciado por parte de la empresa que gestiona el suministro público en el municipio. El motivo es la recomendación de reducir el consumo de agua en un 20 por ciento.

Por ahora se desconoce hasta cuando estará en vigor esta medida que responde a la grave situación de sequía que sufre la Comarca de la Axarquía, donde su principal pantano, el de La Viñuela, se encuentra al 9,1 por ciento de su capacidad y embalsa 15 hectómetros cúbicos de los 164 que puede almacenar.

CORTES EN LOS SUMINISTROS

Este corte de suministro coincide con el anuncio hecho desde el Ayuntamiento de Vélez-Málaga de prohibir el uso de agua potable para el riego de jardines y campos de golf, el baldeo de calles o el llenado de piscinas. El Ayuntamiento de esta localidad malagueña de unos 84.000 habitantes ha establecido restricciones para reducir la demanda del abastecimiento urbano de agua en al menos un 20 por ciento "para poder garantizar así el suministro de la población en verano", según ha informado en un comunicado.



Entre las medidas adoptadas figura la prohibición del uso de agua potable para el riego de jardines, parques o zonas verdes, tanto públicas como privadas; el riego de campos de golf, el baldeo de calles, aceras y fachadas y el llenado o rellenado de piscinas privadas. Tampoco se podrán lavar coches fuera de los establecimientos autorizados, y se veta asimismo el funcionamiento de fuentes ornamentales que no tengan circuito cerrado de agua, duchas y surtidores públicos, según establece el mencionado bando.



El alcalde pide a todos los ciudadanos que hagan "un uso responsable, solidario y eficiente del agua potable", que revisen posibles fugas y apliquen otras medidas para evitar el consumo de agua innecesario, como cerrar la llave principal de suministro en viviendas y otras instalaciones, como colegios y negocios, cuando no estén ocupados. Además, advierte de que el incumplimiento de estas obligaciones podrá ser considerado como infracción y sancionado. El regidor no descarta "tomar medidas más restrictivas" en función de la evolución de la situación de sequía.