Una 'Malamadre' la tiene cualquiera, incluida su canción

La fundadora del Club Malasmadres elige como canción favorita el himno del club, "Yo no renuncio" de Rozalén.'Nos representa, nos idntifica y es un grito de lucha, de reivindicación y de decir que no vamos a renunciar'.

Rozalén compone "Yo no renuncio" de la mano de DKV y el Club de las Malasmadres por los derechos de las mujeres. La canción forma parte del proyecto “Canciones para los que no quieren escuchar” de DKV que busca concienciar a la población, especialmente a las mujeres y a las madres en particular, sobre la importancia del autocuidado y de estar bien física y emocionalmente. A través de numerosos testimonios compartidos por Laura Baena, fundadora del Club de las Malasmadres, la cantautora ha compuesto esta canción que trata de estar bien una misma para poder estar bien con los demás.

LETRA

Nadie me ha explicado nunca el contrato indefinido

Toda la letra pequeña que conlleva ser mujer

Desde que me dio la vida, una madre ensangrentada

Y arrancó una de sus alas para así verme crecer

Querrán que seas perfecta, cariñosa y estudiosa

Muy paciente y eficiente, Superwoman, superzen

Y que tengas preparado siempre un bizcocho casero

La casa bien recogida, perfumada hasta los pies

Me han llamado mala madre, mala hija, mala amante

Por no querer renunciar a mis sueños, a mis planes

A mí misma y a mis dudas, a mi alma, a mis locuras

A mi propia identidad

Si es así, pues, con orgullo ante tus acusaciones

Yo, más bien, prefiero ser imperfecta mujer

Yo no quiero renunciar a mi propia libertad

Si es así, yo me permito ser imperfecta mujer

Yo nací para luchar, yo nací para serme fiel

Nadie ama a todas horas, todos los días del año

Voy a permitirme ser (¿el qué?) Lo que yo quiera ser

Voy a pedirle a la culpa que abandone para siempre

Este cuerpo y esta mente, qque saque de mi pecho su dolor

Por si no llego a todo, por si me tiembla el pulso

Que me esfuerzo cada día por ser mi mejor versión

Voy a tejer con mimo unas telas de cariño

Y a todas mis compañeras las arroparé sin juicio

Voy a quererme mucho, a regalarme tiempo

A cuidar mis emociones con orgullo y con respeto

