The New York Times señala a Córdoba como uno de los lugares a visitar en 2021

Córdoba es la más bonita de las ciudades Patrimonio de España. Así lo han decidido los usuarios de la famosa guía de viajes Lonely Planet. Pero las buenas noticias no quedan ahí. El prestigioso rotativo The New York Times ha publicado su lista anual de los destinos más atractivos para visitar en 2021 y Córdoba ha entrado entre los 52 lugares con más encantos del planeta.

En 'Destino Andalucía' descubrimos los encantos de la ciudad de Córdoba de mano de su alcalde, José María Bellido.

Además, en el programa visitamos Mojácar, en la provincia de Almería, que pronto estrenará un faro y un mirador en la cota 150 de la ladera norte del Cerro del Moro Manco. Y descubrimos en qué están trabajando los municipios que componen la ruta Caminos de Pasión.

