Médicos privados de Málaga comienzan a asociarse para exigir mayores honorarios a las aseguradoras

Beatriz es psicóloga y ejerce en Málaga capital, tiene su consulta en casa. Asegura que, en los últimos años, sobre todo tras la pandemia, se ha disparado la demanda de terapia. Ella ofrece consultas de psicoterapia de forma privada, consultas de 45 minutos por paciente por las que recibe de las aseguradoras nueve euros. Beatriz reconoce que se ha visto obligada a aceptar menos consultas de clientes que llegan con su tarjeta sanitaria privada porque, en sus propias palabras, “no es rentable”.

Para buscar esta rentabilidad, los profesionales que ejercen en la sanidad privada reclaman a las aseguradoras que actualicen sus honorarios, porque llevan 30 años cobrando lo mismo por ver en sus consultas a los pacientes que son clientes de estas compañías de sanidad privada.

“NO SE DA ABASTO”

El doctor Juan Carlos Bueno, especialista en Medicina del Trabajo, explica que algunos facultativos dedican tres días de cinco a la semana para atender en sus consultas privadas a pacientes que son clientes de aseguradoras. La demanda es tan alta que, según el doctor, “no se da abasto con los pacientes de compañías aseguradoras y obviamente hay que dejar un hueco para los clientes que no tienen compañías aseguradoras, para que no entren en esta lista de espera interminable”.

Según el doctor Bueno, que es vocal de Sanidad Privada del Colegio de Médicos de Málaga, están desbordados y en las consultas privadas se trabaja "a destajo" para responder a la enorme demanda, a lo que se suma que el “médico joven no se está subiendo al barco de la medicina privada, por los [bajos] honorarios”.

ASOCIACIONES POR ESPECIALIDADES

Ante esta situación, los médicos de Málaga van a comenzar a constituir asociaciones por especialidades para, así, negociar con las compañías de manera directa. Las primeras asociaciones que se van a constituir son las de traumatólogos, neurofisiólogos y oftalmólogos. Para ponerse al día después de tres décadas sin actualizar honorarios, sería necesario que las aseguradoras les pagaran un 135 por ciento más que ahora. Según Juan Carlos Bueno, los médicos entienden que ese porcentaje no se puede aumentar en un año. "Que lo hagan en dos, en tres, en cinco, en seis años... en eso consiste la negociación".

El hecho de que las aseguradoras no incrementen estos honorarios afecta negativamente también a los pacientes, no solo por las listas de espera. El doctor Bueno pone como ejemplo que un “paciente de compañía aseguradora no puede ser operado de un cáncer de próstata con el robot Da Vinci", un procedimiento quirúrgicoque aporta una mayor precisión y es menos invasivo.