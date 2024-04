El sorprendente dato que revela un cartero rural de Málaga: “Me lo tengo que pagar yo”

En el pueblo lo conocen como Luis 'El cartero'. Esta es su profesión. También fue la de su abuelo y la de su padre. Con solo 18 años comenzó a trabajar en Correos en el municipio de Ardalesy hoy, 40 años después, sigue siendo el encargado de llevar las cartas a sus vecinos haga frío o calor; llueva o haga sol.

Atención

Desde atender fuera del horario laboral a tener que leer las cartas a sus vecinos porque no entienden lo que ponen en ella... así es el día a día de un cartero rural de la provincia de Málaga como Luis González. "Empezamos abriendo la oficina, tenemos que atender al público durante hora y media, a preparar la correspondencia y salir a repartir"

Se trata de una oficina que tiene que pagar el propio cartero rural... "el local donde estamos ahora está en el mercado municipal que es dle ayuntamiento, pero yo pagoel canon y pago la luz".

Una vez hecho el trabajo en la oficina toca salir a repartir. Un trabajo que hace a pie, recorre todo el pueblo. Así lo lleva haciéndo Luis desde hace 40 años. Un trabajo que le ha dado problemas de salud. "Ahora estoy de baja por una fascitis plantar, he tenido roturas en los dos pies y así ando".

Bajas

Las bajas no se cubren en los entornos rurales. Esa es solo una de las dificultades a las que suelen enfrentarse los trabajadores de Correos... "en situaciones de baja no sustituyen, en días de asuntos propios no sustituyen y tenemos que cubrir las zonas colindantes"

Estas on algunas de las reivindicaciones que centran la huelga de Correos que hoy completa su segunda jornada y que está convocada por los sindicatos, desde donde aseguran que la situación es insostenible por la falta de personal en la provincia.