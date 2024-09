Estos son los tres medicamentos más vendidos en las farmacias de una gran ciudad española

Durante 2023, en Málaga se vendieron casi 38 millones de cajas de medicamentos de todo tipo entre el Servicio Andaluz de Salud, mutualidades y seguro libre

¿Te has preguntado alguna vez de dónde vienen y cómo llegan los medicamentos a las farmacias y hospitales de Málaga? La respuesta la encontramos en Bidafarma, una cooperativa de distribución de medicamentos que cuenta con dos grandes centros en Málaga. Uno está en Ronda y el otro en la capital.

100.000 CAJAS DIARIAS

Este último centro recibe diariamente tres camiones trailer, unos cien palet de medicamentos. Una vez descargados, comienza el proceso para su distribución, como nos ha contado en COPE Málaga la gerente comercial de Bidafarma, Belén Albújar: “La cubeta comienza a funcionar por toda la cadena del almacén y se va parando en todas las estaciones. Cada estación va lanzando todos los productos que las farmacias están demandando de cada parte hasta que llega al final de la cadena, se fleja la cubeta y se monta en la ruta”.

Cada día se llegan a distribuir 100.000 cajas de medicamentos. Entre las más de 30.000 referencias de las que disponen, se encuentran los catalogados como especiales, que se almacenan en sitios específicos del centro y son manipulados por personal altamente cualificado. Es el caso de los medicamentos refrigerados y los estupefacientes.

ESCASEZ DE MEDICAMENTOS

Bidafarma en Málaga capital cuenta con unos 150 empleados y distribuye el 60 por cierto del total de medicamentos que se venden en nuestra provincia. Ellos, al igual que farmacias y ciudadanos, también sufren los problemas puntuales de escasez por distintos motivos: “Hay veces que el motivo es la escasez de un principio activo en algún laboratorio”, indica.

Esta cooperativa cuenta con más de 70 rutas mediante las que distribuye 35 millones de cajas de medicamentos al año en la provincia de Málaga. Una cifra que supone el 60 por ciento del total que encontramos en farmacias, hospitales públicos y privados y centros de salud.

Sala de medicamentos estupefacientes de Bidafarma

LOS MÁS VENDIDOS

En cuanto a los tres medicamentos más vendidos en Málaga durante 2023, fueron: Nolotil, en formato de 20 cápsulas duras. En segundo lugar, Adiro 100 miligramos, un medicamento para evitar trombos. Y, en el tercer puesto de los más vendidos encontramos el Paracetamol Kern Pharma de un gramo.

FARMACIAS RURALES

En el Día Mundial del Farmacéutico nos acercamos a un sector imprescindible para los ciudadanos y que, en Málaga, cuenta con 1.800 farmacéuticos colegiados en activo.

Es el caso de Miguel Ángel Montero. Él tiene su farmacia en plena serranía de Ronda, en Serrato, un municipio que cuenta con algo más de 400 habitantes. La abrió en 1995 y desde entonces viene prestando sus servicios a todos los vecinos de ese pueblo y de otros municipios cercanos “conozco la vida y milagros de cada uno. Siempre se ha dicho que en los pueblos está el cura, el alcalde y, el boticario”.

SERVICIO AL CIUDADANO

Además de ofrecer los mismos servicios que cualquier otra farmacia de la provincia, en la de Miguel Ángel, los vecinos disfrutan de la ventaja de no tener que viajar a un hospital para recoger la medicación. Él se encarga de traérsela de manera gratuita para evitar desplazamientos: “usted no sabe lo que le evitamos a esa familia que no tiene coche o quien los lleve y tienen que coger un autobús e ir a Málaga o a Ronda al hospital”.

GUARDIAS

Por su ubicación, Serrato, un municipio con poco más de 400 habitantes, su farmacia está obligada a mantener una guardia continuada, es decir, está abierta las 24 horas del día, los 365 días al año. En este sentido, Miguel Ángel señala que se está trabajando para que esta apertura continuada deje de ser obligatoria en este tipo de farmacias “no es lógico que tengan que estar de guardia un fin de semana cuando, según las estadísticas, no hay prácticamente ninguna venta de urgencia”, asegura.

AYUDAS A LA FACTURACIÓN

Aunque prestan un servicio esencial, las farmacias rurales no facturan como otras que se ubican en medios y grandes municipios. Según nos cuenta Miguel Ángel, hay establecimientos que reciben una subvención para poder ser viables económicamente, pero lamenta que hay muy pocas farmacias, casi ninguna, que pueda acogerse a esa ayuda máxima de 800 euros mensuales si la facturación no supera los 5.000 euros al año “es irrisorio. No hay farmacia que pueda sobrevivir vendiendo eso”.

La de Miguel Ángel, en Serrato, es una de las 682 farmacias que existen en nuestra provincia según datos del Colegio de Farmacéuticos de Málaga. Una por cada 2.600 habitantes.