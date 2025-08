Estas son las profesiones para las que faltan candidatos en Málaga: “Mi trabajo no conoce el desempleo”

Málaga es la tercera provincia española en la que más ha bajado el paro en julio. En el último mes, algo más de 1.100 personas han salido de las listas del paro en Málaga, el tercer mejor dato de todo el país (después de Cádiz y de Asturias). A día de hoy hay 1.100 desempleados menos que hace un mes y 8.000 parados menos que hace un año. En total, 109.000 parados en la provincia, según los datos que publica el Ministerio de Trabajo.

Por sectores, la mayor bajada del paro se ha registrado en el sector Servicios, con 800 desempleados menos en un mes, mientras que ha subido en 150 personas en la construcción. En todo caso, el dato general es bueno: hoy hay menos paro en la provincia de Málaga que hace un mes y que hace un año. Y aunque todavía haya 109.000 personas inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo como demandante de trabajo, ¿sabías que hay profesiones -algunas muy comunes- para las que faltan candidatos?

PEONES DE LA CONSTRUCCIÓN

En el primer puesto de la lista están los peones de la construcción: “Tienen muchas funciones: tareas de limpieza en la obra, de seguridad como poner barandillas y, además, ayudan a los otros profesionales, como al albañil, al montador... y el acopio y la descarga de materiales también lo hacen los peones”.

El del peón es, por tanto, un trabajo fundamental para el desarrollo de cualquier obra. Y empresarios como Antonio Rodríguez, de la constructora malagueña Grupo ORP, tienen serias dificultades para encontrar peones. Este empresario cuenta en COPE que uno de los motivos es que a los jóvenes no les interesa ese trabajo y que quienes sí se postulan para ello, no tienen experiencia. Es el caso de personas que llegan de otros países, “que entran sin tener preparación”.

Y si una empresa como ORP no encuentra peones para sus obras, ¿cómo lo soluciona? “Muchas veces hay que mandar a otra persona porque no dispones de peones”, según Antonio Rodríguez, por lo que se da el caso de “albañiles que hacen la función de los peones, lo que incrementa los costes, porque estás mandando a una persona con otra categoría laboral a ejercer de peón”.

CAMIONEROS ASALARIADOS

Peón de la construcción es la profesión para la que resulta más difícil encontrar candidatos, según el 'Informe del mercado de trabajo de la provincia de Málaga' elaborado por el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal. En el segundo puesto de la lista de ocupaciones con más puestos vacantes se encuentran los conductores asalariados de camiones; conductores que trabajan para una empresa de transportes, como Carlos: “Es un trabajo muy complicado no por la incomodidad, no es un trabajo duro, pero es más el tiempo que estás fuera de casa, no sabes cuánto tiempo vas a estar fuera y no estás con la familia”.

Este malagueño de 56 años, Carlos Gil, lleva más de treinta años trabajando como camionero. Él es camionero internacional, por lo que sus rutas pueden durar más de una semana. A la vuelta, pasa un par de días en casa -como marca la ley, que fija concretamente 45 horas de descanso- y de nuevo se pone al volante para su nuevo destino, que suele estar en países como Portugal e Italia. Una profesión que, en su opinión, no está mal pagada y donde siempre hay trabajo. “Mi trabajo no conoce el desempleo”.

En el tercer lugar de la lista de las ocupaciones para las que resulta más difícil encontrar candidatos en Málaga están los camareros. Por tanto, según un informe del SEPE, en la provincia las profesiones en las que seguro se puede encontrar trabajo por la falta de candidatos son, por este orden, peones de la construcción, camioneros y camareros.