La señal de tráfico que apenas respetamos y conlleva 200 euros de multa y 4 puntos

Parece que suele ser común y la DGT así lo atestigua. Son muchos los conductores que suelen saltarse señales que están muy prohibidas y a la vez perseguidas en el códifo de circulación. Es más, acarrean unas fuertes multas y pérdidas de puntos de carnet. Aquí serían 200 euros y dos puntos en el carnet. Casi nada. Por ello, aunque haya visibilidad y poco tráfico, siempre hayq ue respetar las señales de tráfico, por tu seguridad y la de los demás.

Para la segunda fase de la #SemanaSanta, se prevén 8,4 millones de desplazamientos.



??Al volante, no bajes la guardia en ningún momento

?? Algunas recomendaciones: https://t.co/zTjEhzZ71c#HagamosQueElBigDataSeEquivoque con prudencia y respetando las normas. ?? pic.twitter.com/1wD44wUhRV — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 12, 2022

Una grabación de la DGT recoge a más de veinte conductores saltándose un STOP. Ojo, no es una señal cualquiera, hablamos de las principales. Esa y la de Ceda el paso, son muy habituales en conductores no respetarlas.

VICIOS DE CONDUCTORES

Bien es verdad que en un lugar sin apenas tráfico, en carreteras comarcales, sin apenas tráfico o en una circulñación más loable, el conductor suele confiarse y al ver que no sucede nada y tiene todo controlado, pasa del STOP o del Ceda el Paso. Error absoluto. Eso no puede suceder.

Y es que laDGTlo ha demostrado por medio de un vídeo compartido en Twitter. En la grabación, de apenas un minuto y medio de duración, se ve a más de 20 conductores incumpliendo una señal de Stop en la incorporación a una carretera convencional de un único sentido de circulación. El vídeo, grabado por un dron de la DGT a lo largo de una hora y media, recoge uno de los peores “vicios” de los conductores españoles, aunque muchos no quieran reconocerlo.

LA DGT LO RECUERDA

"El Stop es una señal de prioridad que obliga a detenerse siempre. Stop no tiene dobles significados. Simplemente detente. No te equivoques ni hagas como si no lo hubieses visto. Aunque no venga nadie o entres despacito, saltarse un Stop es muy peligroso y tiene sanción de 200 euros y pérdida de 4 puntos", suele recordar la propia DGT en Twitter.

¿Eres de los que, aunque estés conduciendo, no puede dejar de contestar el #móvil cuando oye entrar una llamada o una notificación de mensaje?



Crees que no, pero sí puedes y debes, por tu seguridad y la de todos.



Las #distracciones cuestan vidas.



#CeroDistracción ?? pic.twitter.com/MLn77uzMbq — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 18, 2022

La realidad es que miles de conductores se saltan las señales de Stop a diario, una infracción que provoca cientos de accidentes por colisión frontolateral, sobre todo en vías urbanas e interurbanas. En 2018 se produjeron más 3.200 siniestros con víctimas y fallecieron 75 personas como consecuencia de saltarse un Stop, según datos de la DGT y la Fundación Línea Directa.