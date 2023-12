Ruth Sarabia: "Sonaba este tema de Loquillo cuando me dieron mi primer beso"

Ruth Sarabia, escoge como canción favorita un tema de Loquillo. 'Me trae muchos recuerdos de mi adolescencia y el primer beso me lo dieron mientras sonaba esta canción y eso nunca se olvida'.

"Cadillac solitario" uno de los temas favoritos de la delegada de inclusión social de la Junta de Andalucía en Málaga.

LETRA

Siempre quise ir a L.A.

Dejar un día esta ciudad

Cruzar el mar en tu compañía

Pero ya hace tiempo que me has dejado

Y probablemente me habrás olvidado

No sé que aventuras correré sin ti

Y ahora estoy aquí sentado

En un viejo Cadillac segunda mano

Junto al Merbeyé, a mis pies mi ciudad

Y hace un momento que me ha dejado

Aquí en la ladera del Tibidabo

La última rubia que vino a probar el asiento de atrás

Quizás el Martini me ha hecho recordar

Nena ¿Por qué no volviste a llamar?

Creí que podía olvidarte sin más, y aún a ratos ya ves

Y al irse la rubia me he sentido extraño

Me he quedado solo fumando un cigarro

Quizás he pensado, nostalgia de ti

Y desde esta curva donde estoy parado

Me he sorprendido mirando a tu barrio

Me han atrapado luces de ciudad

El amanecer me sorprenderá

Dormido, borracho, en el Cadillac

Junto a las palmeras, cruce solitario

Y dice la gente que ahora eres formal

Y yo aquí borracho en el Cadillac

Bajo las palmeras, cruce solitario

El amanecer me sorprenderá

Dormido, borracho, en el Cadillac

Junto a las palmeras, cruce solitario

Y dice la gente que ahora eres formal

Y yo aquí borracho en el Cadillac

Bajo las palmeras, cruce solitario

Y no estás tú (no estás tú)

No estás tú, no estás tú (no estás tú)

No estás tú, no estás tú (no estás tú)

No estás tú, no estás tú (no estás tú)

No estás tú, no estás tú (no estás tú)

(No estás tú)