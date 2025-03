Restricciones en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga: fechas clave y detalles que debes tener claros

Desde el pasado noviembre de 2024, Málaga ha comenzado la implantación de su Zona de Bajas Emisiones (ZBE), un proyecto destinado a reducir la contaminación en el centro de la ciudad. Sin embargo, hasta noviembre de 2025, la medida se encuentra en fase de prueba. Pero, ¿qué ocurrirá después? ¿Afectará a todos los conductores? A continuación, te explicamos los cambios clave.

Primeras restricciones a partir de noviembre de 2025

A partir de noviembre de 2025, los primeros en notar las restricciones serán aquellos vehículos sin etiqueta medioambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) que no estén domiciliados en Málaga. Es decir, si un coche matriculado fuera de la capital no tiene ninguna clasificación medioambiental (por ser anterior a 2006 en el caso de los gasolina o a 2014 si es diésel), no podrá acceder a la ZBE. Si lo hace, será sancionado.

En cambio, los propietarios de vehículos sin etiqueta, pero que paguen el impuesto de circulación en Málaga, podrán seguir accediendo sin restricciones, al menos en esta primera fase. La concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, explica en COPE MÁS Málaga que esta decisión se tomó porque "la normativa de zona de bajas emisiones debe contemplar factores económicos y sociales".

Segunda fase: noviembre de 2026

Un año después, en noviembre de 2026, la Zona de Bajas Emisiones endurecerá sus restricciones. Los vehículos con etiqueta B (amarilla), domiciliados fuera de Málaga, también verán limitado su acceso. Es decir, además de los coches sin etiqueta, los diésel matriculados antes de 2014 y los gasolina anteriores a 2006 que no paguen la tasa de circulación en Málaga no podrán entrar.

Mientras tanto, los residentes en la capital seguirán teniendo permitido el acceso, independientemente de la categoría de su vehículo. "Se han tomado medidas para que la gente pueda mantener su coche, pero si el vehículo cambia de titularidad o se da de baja, ya no podrá acceder", explica Hernández.

¿Y qué ocurrirá después?

Aunque el Ayuntamiento de Málaga no ha anunciado restricciones adicionales para los vehículos que estén domiciliados en la ciudad, la edil deja entrever que podría haber futuras modificaciones. Según explica, "habrá una auditoría anual y si se ve que es necesario endurecer la normativa, se hará".

Además, la Ley de Movilidad Sostenible, actualmente en tramitación, podría incluir medidas adicionales, como la imposición de un peaje a los vehículos contaminantes. "Se está planteando que el que contamina, pague. No sabemos cómo se implementará, pero es una línea en la que se está trabajando", adelanta la concejala.

Sobre el impacto que estas restricciones pueden tener en los residentes de Málaga que aún utilizan coches contaminantes, Trinidad Hernández es clara: "Nosotros, en principio, en nuestro proyecto de Zona de Bajas Emisiones no hemos querido ir más allá. Primero, porque de todo esto que le digo hay que hacer una auditoría anual y ver los niveles de contaminación. Que se han puesto unos detectores por parte del Área de Medio Ambiente donde se va a saber bien si esto nos hace ir teniendo menos contaminación, menos emisiones en la ciudad".

La concejala añadió que si todo "sigue como está, que a mí me gustaría porque también una estabilidad normativa es buena, pues seguirá siempre igual. Entonces llegará un momento en que, por el paso del tiempo, esos coches se irán dando de baja y ya no existirán". No obstante, advierte de que se está tramitando ahora mismo “la Ley de Movilidad Sostenible y, por lo que he visto en foros expertos, la tendencia en Europa es que ‘el que contamina, paga’. Eso quizá nos lo encontremos a medio o largo plazo".

Consulta la clasificación de tu vehículo

Para evitar sorpresas, los conductores pueden consultar la clasificación medioambiental de su vehículo en la página web de la DGT. Introduciendo la matrícula, podrán conocer si su coche cuenta con etiqueta 0, ECO, C o B, o si carece de clasificación. "Las etiquetas no son obligatorias, pero nuestros sistemas miran las matrículas y determinan la clasificación medioambiental del vehículo", aclara Hernández.

Transporte público como alternativa

Desde el Ayuntamiento se destaca que Málaga cuenta con un sistema de transporte público eficiente, con más de setenta millones de viajes anuales sumando autobuses y metro. Se trabaja en mejorar la conexión del área metropolitana con la ciudad para reducir la dependencia del vehículo privado. "Málaga tiene un magnífico sistema de transporte urbano, pero el área metropolitana necesita mejoras y estamos trabajando en ello", reconoce la concejala.

La implantación de la ZBE supone un reto para muchos conductores, pero también una oportunidad para reducir la contaminación en la ciudad y avanzar hacia una movilidad más sostenible. En los próximos meses, se irá viendo su impacto real y posibles ajustes para optimizar su funcionamiento.