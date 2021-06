Repunte de ingresos COVID en un día con un fallecido y 263 contagios en Málaga

Un fallecido por coronavirus en un día con 263 contagios y un notable aumento de ingresos COVID en los hospitales de la provincia: hay 108 pacientes ingresados por coronavirus, diez más que en la jornada anterior. Once de ellos, por cierto, están en UCI. Son las cifras de la pandemia a fecha de este miércoles, 16 de junio.





?? Evolución de los casos confirmados de #COVID?19 y personas recuperadas en las últimas 24 horas en #Andalucía. ? pic.twitter.com/SEIfcmaczw — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) June 16, 2021













?? Vacunación #COVID?19 en #Andalucía.



?? El 55,87% de los andaluces mayores de 16 años están vacunados con al menos una dosis y el 33,07% con la pauta completa.#AndalucíaTeCuida ?? pic.twitter.com/1B7H2ljWKY — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) June 16, 2021









La situación de la pandemia lleva a los expertos a retrasar una vez más el plan de desescalada en Andalucía. En la práctica supone que de momento seguiremos al menos otras dos semanas en la fase uno (la que se estrenó tras el estado de alarma).

HELADERIAS HASTA LA 1.00

Hay solo algún cambio mínimo, como que las heladerías puedan abrir hasta la una de la madrugada. El resto de la hostelería, sigue con horario de cierre a medianoche y otras medidas como mesas con máximo de ocho personas dentro del local y diez en terraza, pubs y discotecas hasta las dos de la madrugada y metro y medio de distancia entre grupos fuera del agua en playa y piscina.

Así que, en resumen, seguir con las medidas actuales y no avanzar en la desescalada afecta fundamentalmente al horario y los aforos de la hostelería y el ocio.

OPINIÓN DE LOS HOSTELEROS

El presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) y de la patronal andaluza, Javier Frutos, se ha referido a la prórroga de al menos dos semanas en el grueso de las medidas vigentes en Andalucía antes de avanzar en la desescalada de COVID-19 y ha incidido en que "todo lo que no sea llegar a la normalidad" afecta al sector.

"Indudablemente todo lo que no sea esa ampliación de hora, al sector le sigue perjudicando menos horas de actividad", ha dicho tras ser cuestionado por los periodistas. No obstante, ha valorado que "está claro que vamos ahora mismo en un camino a la reactivación económica", señalando también que "los contagios quizá no están bajando a la velocidad que a todos nos gustaría".

"A todos nos hubiera gustado, que es una petición que tenía a través de la Federación de Hostelería de Andalucía, el ampliar --horario-- aunque sea una hora más".

"Se ha decidido por parte de la Junta esperar, seamos consecuentes con esta decisión", ha agregado, esperando también que de cara a próxima semanas los contagios vayan bajando, la vacunación agilizando y "se pueda ampliar una hora más y cuanto antes lleguemos a la normalidad", ha concluido.

