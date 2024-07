Lo que nunca debes hacer si te ves arrastrado por la corriente en el mar

Darse un baño es relajante, refrescante y divertido, pero no estamos en nuestro medio natural, así que siempre debe imponerse el sentido común y no cometer imprudencias. En 2023, fallecieron ahogadas 17 personas en playas, piscinas y ríos en Málaga. Y si hablamos de este año, entre enero y mayo son cinco las personas ahogadas en nuestra provincia.

¿Alguna vez te has estado bañando en la playa y has tenido dificultades para salir del agua? ¿Has entrado a nadar y te has visto arrastrado por la corriente? ¿Te has llevado algún susto mientras te dabas un chapuzón?

No es fácil mantener la calma cuando nos vemos en una situación de peligro, pero podemos seguir algunos consejos para evitarla.



FACTORES

El riesgo existe y es una realidad, de hecho, los ahogamientos se producen de una forma más habitual de lo que podemos pensar. Estos accidentes suelen suceder por múltiples motivos y muchos se podrían evitar con unas sencillas recomendaciones que comienzan por hacer caso a los socorristas.

El otro factor que puede hacer que un baño acabe en tragedia es la falta de vigilancia. Existen playas muy concurridas y con poco socorristas: “Trabajamos con un número de socorristas que no es adecuado a la costa o a la piscina. Hay playas sin vigilancia”, apunta, Jorge Natera, formador de socorristas y director de Costa Sur Socorrismo.



CONSEJOS

Sobre las recomendaciones básicas a la hora de disfrutar de un baño, este profesional es claro: “Hay que hacer caso al socorrista y la bandera”. En esta línea, el experto nos habla de “las corrientes de retorno”, hay que saber identificarlas cuando llegamos a la playa.