Los mejores estiramientos para combatir la rigidez muscular por el confinamiento

Nos pasamos todo el día en casa, nuestra rutina ha cambiado. Hemos pasado de caminar diariamente bien por obligación o bien por hobby a no movernos, a cambiar el gimnasio por el sofá, en definitiva la práctica deportiva ha desaparecido de nuestras rutinas y esta peligrosa dinámica puede suponer un perjuicio para nuestra salud.

Con este panorama, desde The Holistic Concept, consultoría Wellness y tecnológica dirigida a empresas que desean mejorar el Bienestar del empleado en su entorno de trabajo, nos ofrecen unas pautas para ejercitar y estirar distintas zonas del cuerpo y evitar de esta manera futuras posibles lesiones: “Nuestro cuerpo no está diseñado para estar en reposo, sino para estar siempre en movimiento. Estirar la musculatura es muy importante y ahora más que nunca. Se haya realizado o no esfuerzo, el cuerpo sufre un desgaste por las malas posturas que se suelen adoptar y que se mantienen mucho tiempo”, asegura Carla Sánchez, experta en bienestar y co-fundadora de The Holistic Concept.

1. Descargar el cuello

Los hombros y el cuello son áreas sensibles que tienen tendencia a sobrecargarse, tanto por adoptar malas posturas como por el estrés mental. Además, suele ser una zona a la que no se le presta demasiada atención, excepto cuando existe dolor.

Según los expertos en bienestar es importante practicar ejercicios posturales y estiramientos de las cervicales que ayuden a eliminar molestias y prevenir posibles lesiones crónicas; alternando ejercicios de respiración, manteniendo la espalda recta y llevando a cabo movimientos en el cuello, de izquierda a derecha y de arriba a abajo.

2. Ejercitar las muñecas

La tensión en las muñecas es una dolencia muy común en un entorno del trabajo y está relacionada con los brazos. Al ser una zona delicada y estar muy expuesta a un uso excesivo del teclado -más en estos momentos en los que se ha incrementado el consumo digital y el uso de dispositivos electrónicos- pueden inflamarse o molestar fácilmente. Por eso, hay que hacer ejercicios -haciendo movimientos circulares con los antebrazos- y estiramientos para fortalecer, flexibilizar y descargar tensión en la musculatura de los brazos.

3. Relajar la columna

Los primero que se recomienda es mantener la espalda recta y neutra, aprender a relajar y abrir la zona de los hombros, mejorar la posición del cuello y la cabeza, mantener las caderas niveladas y distribuir correctamente el peso, tanto de pie como sentados.

Para ello, Carla Sánchez recomienda llevar a cabo rutinas de torsiones, que son reconstituyentes, descomprimen, liberan tensión en la zona lumbar y mejoran la circulación en la columna. Además, tiene un efecto positivo en el sistema nervioso y aumenta la capacidad respiratoria, ayuda a canalizar el estrés y a calmar la mente.

4. Mejorar la circulación.

Al pasar mucho tiempo sentados es frecuente tener molestias en la circulación. El sedentarismo provoca mayor retención de líquidos y sangre en piernas y venas que podría derivar en problemas como varices. Además, de llevar una alimentación saludable y practicar deporte desde casa, hay ejercicios que se pueden hacer para favorecer el retorno de la circulación, tumbándose boca arriba y estirando la pierna y posteriormente flexionándola.

