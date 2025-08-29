Este es el patrón que siempre repetía el autor de seis incendios forestales en Málaga

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por causar seis incendios forestales entre julio y agosto en cuatro municipios de la provincia de Málaga.

El hombre, que ha ingresado en prisión por orden judicial, está acusado de originar los seis fuegos entre el 2 de julio y el 24 de agosto en zonas de alto valor ecológico de Mijas, Ojén, Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande, según la Guardia Civil.

MISMO PATRÓN

Los incendios, originados en zonas cercanas a grandes masas arbóreas y núcleos urbanos, fueron catalogados como conatos, ya que fueron avistados rápidamente por agentes de medio ambiente de la Junta y extinguidos por personal del Infoca.

En la investigación de esta operación, denominada 'Moonwalker', se detectó un patrón en el origen de los incendios, que tenían lugar en horas diurnas y en lugares de difícil acceso, y se identificó a un individuo que estaba por la zona en todos los fuegos.

El hombre fue localizado el pasado domingo en una autocaravana en la que vivía cuando se encontraba en una zona de playa de Málaga y admitió la autoría de los seis incendios.

Europa Press Efectivos del Plan Infoca en labores de extinción

Esta actuación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza de Málaga, en colaboración con la Brigada de investigación de incendios forestales de agentes de medio ambiente de la Junta.