El “paripé” entre Francisco de la Torre y Juan Cassá en el Ayuntamiento de Málaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre y el edil no adscrito, Juan Cassá, han firmado un pacto de estabilidad hasta final de legislatura. Se trata de un acuerdo en el que se pone negro sobre blanco el compromiso, por parte de Cassá, de votar a favor de las propuestas y proyectos del equipo de Gobierno. Otro de los objetivos del pacto es proporcionar información puntual y fluída al concejal no adscrito.

El acuerdo llega tras las dudas surgidas cuando, hace unas semanas, el ex de Ciudadanos, Juan Cassá, se desmarcó del compromiso que mantenía del equipo de Gobierno, votando en contra de algunas de las propuestas. Ahora, las aguas vuelven a su cauce con la escenificación de un pacto que, en teoría, dará estabilidad en la gobernabilidad municipal.

Sobre las razones de la firma de este acuerdo, el alcalde de Málaga asegura que se lleva a cabo para que la marcha de Cassá del grupo municipal Ciudadanos no afecte a la estabilidad: “Tiene que garantizar una seguridad jurídica; una seguridad en la línea de inversiones públicas o privadas cuyas iniciativas no pueden verse alteradas o afectadas por cambios de posición en la linea del equipo de Gobierno”.

Salvo en ocasiones puntuales, desde que Juan Cassá abandonara Ciudadanos en mayo de 2020, se ha posicionado junto al equipo de Gobierno. Ahora la pregunta es si cambiará algo con la firma de este acuerdo y qué papel jugará el ex de Ciudadanos. Lo que sí ha dado a conocer el propio Cassa sobre este pacto es que él tendrá más implicación en las propuestas del equipo de Gobierno y se compromete a dar estabilidad: “Asistiré a actos, se me dará toda la información de los temas tratados en las reuniones internas del equipo de Gobierno. A partir de ahí haré todas mis aportaciones que en el 98 por ciento de las veces es muy coincidente con el equipo de Gobierno”, señala Juan Cassa.

PIEZA CLAVE

Este pacto, que se escenifica justo en el ecuador de la legislatura, da estabilidad a un equipo de Gobierno que sin Cassá no tiene mayoría para sacar adelante sus propuestas. Por eso, el ex de Ciudadanos es una pieza clave en la gobernabilidad. Recordar que, para acabar con la incertidumbre, el alcalde ya le propuso al ex de Ciudadanos formar parte del equipo de Gobierno, algo que Cassá no aceptó para, según él, no interferir en la relación con el actual socio de gobierno, el partido Ciudadanos “el grupo municipal Ciudadanos no quiere que yo entre a gobernar y como aquí estamos para dar estabilidad, tanto el PP como yo entendemos que esa situación puede generar inestabilidad y queremos alejarnos de eso”, asegura Cassá. Cassá asegura que si no fuera por la negativa de Ciudadanos, hubiera aceptado formar parte del equipo de Gobierno, tal y como la propuso el alcalde.

REACCIONES

La reacción a la firma de este pacto no ha tardado en llegar. La desde desde el grupo municipal Ciudadanos. Su portavoz, Noelia Losada, recuerda que se apostó por la estabilidad cuando se llegó al acuerdo de coalición con el PP tras las elecciones municipales de 2019. Un acuerdo que “sigue siendo intocable”, por eso califica el acto de hoy de “puro humo” ya que a Juan Cassa “no le mueve ni el trabajo ni el interés general de Málaga. Su firma no vale nada porque su fuera valiosa hubiera dejado de ser concejal tal y como se comprometió firmando una carta ética”, afirma Noelia Losada. Además, la portavoz municipal de Ciudadanos ha lanzado una advertencia: “Si Cassá entra en el equipo de Gobierno, el pacto con el PP se rompería inmediatamente”.

UN "PARIPÉ"

El pacto firmado entre Francisco de la Torre y Juan Cassá se ha celebrado en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga. Una de las anécdotas se ha producido cuando un periodista le ha preguntado a Juan Cassa de quién había sido la idea de este “paripé”, a lo que el edil no adscrito respondió con diligencia y rapidez: “Mía”. Una respuesta que, de alguna manera podría haber suavizado la afirmación del periodista sobre el tipo de escenificación pública de este pacto de estabilidad y su naturaleza.