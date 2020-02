Pan blanco, perjudicial para tu salud

Si eres "panero" y te gusta acompañar las comidas con un buen trozo de pan y no entiendes el alimentarte sin tomar pan, debes saber que tu salud puede estar en peligro. Un estudio revela que en España consumimos una media de 35 kilos de pan al año por persona de media, pero tiene consecuencias directas para el sobrepeso y obesidad.

El doctor José Antonio Trujillo, médico especialista en nutrición, nos explica porqué debemos renunciar al pan blanco: "Pan hay que consumir poco y siempre integral. El pan blanco es todo prácticamente almidón de las harinas refinadas y eso se convierte en azúcar en cuanto lo saboreamos. Ese azúcar pasa a nuestro torrente sanguíneo y nuestro cuerpo reacciona con un pico de insulina para absorver esa azúcar. Ese pico de insulina provoca que rápidamente nos vuelva a entrar hambre y por eso las harinas refinadas no son saciantes. Las harinas refinadas desechan el salvado del grano, la cubierta del cereal que es donde se encuentra la fibra y las vitaminas, y sólo usan la parte interna del cereal"

Pero ¿por qué el pan íntegral sí es bueno para nuestro organismo? El doctor Trujillo responde: "El pan integral tiene menos calorías y al utilizar el salvado del cereal y utilizar el grano sí tiene las fibras y las vitaminas y sí tiene la capacidad saciante. Sus propiedades no se aborven tan rápido como el almidón. Por eso no tenemos los picos de insulina como en el pan blanco".

Hoy día encontramos una gran variedad de panes integrales en todas las panaderías, pero no te creas todo lo que te venden: "Hay que saber que no todos los panes que nos venden como íntegral realmente lo son, la mayoría son panes blancos con algún tipo de colorante. Debemos que saber que el pan íntegral no es barato precisamente por el precio seremos capaces de distinguirlo. El pan hecho con cereal que lleve el salvado, como la espelta, también es recomendable"

El dr Trujillo nos desvela también cuál es la cantidad recomendable para consumir pan: "La ración recomendanda es un bollo pequeño por la mañana con aceite, lo idela sería solo en el desayuno pero si necesitamos comer con pan, en pequeñas cantidades y siempre integral".

Por lo tanto, pan integral y en poca cantidad.