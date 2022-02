Mucho cuidado a esto si decides cambiar de banco

Nunca se sabe si son buenos o malos tiempos para las entidades bancarias. Siempre en el ojo del huracán o en el debate: Comisiones demasiado elevadas, cierre de oficinas o fusiones, una atención al cliente deficiente o incluso una sucursal alejada de nuestro lugar de residencia son algunos de los motivos por los que el cliente de una entidad decide cambiar de banco. En muchas ocasiones lo elevado del coste te hace cambiar de entidad bancaria, dar el paso al cambio y empezar desde cero en otra.

PENSAR EL CAMBIO

Y ojo por que ese cambio de banco te puede llevar a pagar más, en muchos casos con cantidades elevadas. No siempre pasa, pero perder la relación cliente-banco te puede hacer que al empezar de cero en otro, debas demostrar más al perder esa “familiaridad” con el que siempre has trabajado.

Los expertos del comparador de productos financieros HelpMyCash.com apuntan que los clientes más perjudicados por esta política comercial son los que menos tienen. “Los bancos penalizan a los clientes que no reciben una nómina cada mes o a los que tienen ingresos muy reducidos cobrándoles comisiones, mientras que permiten operar gratis a los que sí tienen sus ingresos domiciliados y, además, usan la tarjeta de crédito, pagan recibos o tienen productos de inversión”, explican desde el comparador.

La regla del redondeo como método de #ahorro permite redondear las compras realizadas con tarjeta de débito (siempre que el importe no sea un número entero) y traspasar esa diferencia hasta el euro entero siguiente. ���� La app de @BBVA_espana lo permite: https://t.co/oE7P9wz8DU — BBVA (@bbva) February 1, 2022

No obstante, el cambiar de banco no puede tomarse a la ligera, ya que aunque permite al cliente dejar de pagar por la operativa básica, también elimina la posibilidad de poder disfrutar de ventajas extras como regalos o rentabilidad. Por lo tanto, desde el comparador financiero Helpmycash.com explica los errores comunes que debemos evitar a la hora de cambiar de banco.

¿Cuáles son los mejores #bancos de España según sus clientes? ¿Qué banco tiene la mejor cuenta o cobra menos comisiones? �� Descubre todos los ganadores de los #PremiosHelpMyCash 2021 aquí: https://t.co/cWBKkEHKF9pic.twitter.com/kegU9aC7PW — HelpMyCash | Comparador financiero (@InfoHelpMyCash) October 5, 2021

Suele pasar en muchos casos, aunque en la mayoría es por el elevado pago en comisiones en distintas operaciones bancarias con tu entidad, que en el caso de que el objetivo principal del cliente no tenga ingresos regulares o quiera dejar de pagar comisiones, el abrir una cuenta en un banco sin comisiones y sin nómina es una solución, tal y como señalan desde dicho comparador. Por lo tanto, el interesado dejará de pagar gastos de mantenimiento, y además recibirá una tarjeta de débito sin cuotas anuales e incluso pudiendo hacer transferencias online gratis, todo ello sin necesidad de domiciliar una nómina.

CERRAR LA CUENTA ANTIGUA

En el caso de querer cambiar de banco, no es recomendable el vaciar el saldo de una cuenta y olvidarse de ella, ya que esto no significa que el banco pierda el derecho a cobrar comisiones o esta automáticamente se cierre.

Por lo tanto, mientras una persona siga siendo titular de la cuenta, el banco podrá continuar cobrando comisiones de mantenimiento, siendo lo más conveniente cancelarla y solicitar un justificante del cierre para que no se acumulen las comisiones y el banco pueda exigirnos el pago de la deuda. Los bancos sin comisiones no cobran gastos de mantenimiento ni de administración, tampoco por las transferencias y entregan al cliente una tarjeta sin cuotas anuales, incluso si no tiene nómina, por lo que el ahorro es considerable.