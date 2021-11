Maldonado se abstiene en una moción del PP y apoya una del PSOE tras su salida de Ciudadanos

Este miércoles, 24 de noviembre, el pleno en la Diputación Provincial despertaba un especial interés por lo que ha ocurrido esta semana: que el vicepresidente primero, Juan Carlos Maldonado, se ha dado de baja de Ciudadanos.

Técnicamente, eso significa que el PP se queda sin socio de gobierno porque el acuerdo de gobierno se firmó con Ciudadanos, no con el diputado Maldonado. Eso sí, ha ocupado su lugar en la Presidencia del pleno, junto al presidente, Francisco Salado, aunque saltaba a la vista el distanciamiento entra ambos políticos, que prácticamente no se han dirigido la palabra durante la sesión. Además, en el pleno, en el que Maldonado se ha mostrado distante, ha dejado patente que ya el PP no cuenta con su apoyo.

SIN PACTO

Es algo que se ha evidenciado, por ejemplo, en una moción del PP, Maldonado se ha abstenido (en vez de votar a favor, como venía ocurriendo desde que comenzó el gobierno de coalición). Y en una moción del PSOE sobre el personal sanitario, Maldonado ha votado a favor y no en contra como ha hecho el PP. Son señales que evidencian que el pacto de gobierno en la Diputación Provincial ya no existe como tal.

Juan Carlos Maldonado en un acto de Diputación.

Por cierto, en el pleno de este miércoles en la Diputación se han retirado las mociones que llevaba Ciudadanos para el debate porque Juan Carlos Maldonado no las iba a defender bajo esas siglas. Aunque de momento él ha seguido representando a Ciudadanos en el pleno provincial porque la disolución de ese grupo y su pase al de no adscritos no se ha tramitado. Y el PSOE ha retirado del orden del día una comparecencia que iba a solicitar a Maldonado.

ENTREGAR SUS ACTAS

La portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, al igual que ya se pronunció el partido naranja, ha considerado que Juan Carlos Maldonado, tiene que entregar sus actas en la Diputación y en el Ayuntamiento de Mijas, "lo que pido es que se deje el acta y que continúe el resto de los compañeros que sí que creemos firmemente en lo que Cs defiende y el programa por el que fuimos elegidos por los ciudadanos en una lista", apunta Losaba.

Losada, cuestionada por los periodistas, ha incidido en que "siempre que un compañero decide que no está de acuerdo con los postulados del partido por el que fue nombrado, fue elegido cargo electo, digo lo mismo; que se puede discrepar con los partidos (ha continuado) pero, evidentemente, nosotros hemos estado en una lista electoral con unas siglas", subraya.

DIERON SU RESPALDO

En este punto, Losada ha recordado que "18.000 malagueños dieron el respaldo a Cs en las últimas elecciones municipales aquí en Málaga". Ha insistido, por tanto, en que "yo es lo que haría, desde luego; la carta ética me lo impone pero mi carta ética personal también me impone que si no estoy de acuerdo en alguna ocasión con mi partido, por el partido por el que fui elegida y por el que estoy siendo ahora la portavoz municipal de Cs en Málaga, dejaré el acta y continuaré la vida política con otras siglas o donde considere".

"Dejar el acta me parece fundamental, además, para que los ciudadanos no perciban la política cada vez más denostada que están percibiendo hasta ahora", ha señalado.

Me gustaría seguir representando a @CsMalaga en las próximas municipales, pero en Ciudadanos tenemos unos estándares éticos muy elevados y no soy yo quien decide eso, sino que serán los afiliados quienes reespaldarán o no esa decisión mediante primarias. pic.twitter.com/lYNkABw5Qk — Noelia Losada �� (@NoeliaLosadaCs) November 20, 2021

Cuestionada Noelia Losada, en concreto, por el "pacto oscuro" y "los palos en las ruedas" que ha denunciado Maldonado, Losada ha dicho que "cuando alguien toma una decisión como abandonar un cargo público y quedarse con el acta tiene que justificar, de algún modo, este comportamiento". "Es una apreciación subjetiva de quien tiene que justificar una decisión", ha abundado.

Por tanto, ha agregado, "no voy a entrar en esas valoraciones. Me parecen subjetivas y lo único que digo es que todos los cargos electos de Cs decidimos firmar un compromiso de dejar el acta si dejábamos de militar en la formación; eso es lo que pido".

