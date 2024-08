La Policía Local de Málaga ha denunciado a 17 personas en la primera jornada del dispositivo puesto en marcha para vigilar el uso responsable de las fuentes de agua tras las quejas recibidas por usarlas para aseo personal y quitarse la arena de la playa o lavar objetos.

QUEJAS VECINALES

Si eres de los habituales del Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, habrás observado que de la noche a la mañana el Ayuntamiento de Málaga ha tomado la drástica y polémica decisión de cerrar temporalmente los surtidores de La Malagueta porque algunos ciudadanos las usan como lavapiés y hacen un uso irresponsable. Una medida que ha consistido en quitar los grifos.









CAMPAÑA VIGILANCIA

Esta retirada de los grifos ha provocado las críticas de los ciudadanos que habitualmente pasean o hacen deporte junto a la playa. A raíz de estas quejas, el Ayuntamiento de Málaga ha establecido en el entorno de las playas para vigilar el uso responsable de las fuentes de agua tras "las numerosas quejas recibidas por parte de ciudadanos que muestran su malestar por la actitud incívica de personas que las utilizan para quitarse la arena".

Así lo ha explicado el concejal del Área de Seguridad, Avelino Barrionuevo, que ha recordado que "los lavapiés y las duchas, salvo las ubicadas en las zonas habilitadas para personas con movilidad reducida, están cerradas dentro de las medidas de ahorro ante la situación de sequía acordadas con otros municipios de la costa y en cumplimiento del decreto de la Junta de Andalucía que limita el uso de agua potable".

También ha pedido "comprensión" en este sentido. "Somos conscientes de las molestias que esta medida puede generar entre los bañistas y también de que la inmensa mayoría de los malagueños respetan estas normas básicas de conducta".









CONCIENCIACIÓN

No obstante, ha insistido "en hacer un llamamiento a la responsabilidad a esa minoría de personas que no está haciendo un uso adecuado de las fuentes de beber ni de las ornamentales y confiamos que no sea necesaria la interposición de más denuncias", ha señalado. "Y que los mensajes que estamos difundiendo por megafonía en las playas y que estamos también lanzando vía redes sociales sean suficientes para concienciar de la necesidad de favorecer la convivencia ciudadana", ha concluido.

Cabe recordar que la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano en la Ciudad de Málaga prohíbe cualquier uso de las fuentes para bañarse, lavar cualquier objeto, abrevar y bañar animales, sí pueden usarse los bebederos habilitados. Estas prácticas tienen la consideración de infracciones leves y contemplan sanciones de hasta 750 euros.