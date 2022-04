Málaga celebra el Día de la Provincia con distinciones a Bendodo, el aeropuerto y María Peláe

El 26 de abril es el Día de la Provincia y la Diputación de Málaga lo ha celebrado con su tradicional acto, que este año ha recalado en Gaucín, donde se han hecho entrega de las Medallas de Oro de la Provincia. Al frente de la ceremonia, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, “los malagueños tenemos por delante muchos desafios y debemos hacerlo con confianza. Habrá malos momentos, los hemos pasado, pero no nos van a partar. Málaga es líder en muchos aspectos”, comentó en su discurso Salado.

Una de las Medallas de Oro entregadas en este 2022 la ha recibido el expresidente de la Diputación (hoy consejero y portavoz de la Junta de Andalucía), Elías Bendodo. De su gestión destacan hitos como el Caminito del Rey o la Gran Senda. Él presidió durante siete años el acto del Día de la Provincia y hoy ha estado en el otro lado, “uno no elige el sitio donde quiere estar, pero siempre tendré un pie en mi tierra, en la que me vio nacer, la provincia de Málaga. No hay mayor honor que ser reconocido en tu tierra, para mi Málaga lo es todo porque me lo ha dado todo”, comentó emocionado.

AEROPUERTO

El aeropuerto Málaga-Costa del Sol también ha sido reconocido con la Medalla de Oro de la provincia, un aeropuerto centenario que acapara el 85 por ciento de los vuelos internacionales de toda Andalucía, que en temporada alta registra 500 vuelos diarios y que, antes de la pandemia, se quedó a las puertas de los 20 millones de viajeros anuales, “queremos ser parte de esta Málaga que se está forjando. Una Málaga abierta al mundo, en la que todos los que suman encuentran su lugar. Para que un aeropuerto funcione es importante que haya un buen equipo”.

EL TOQUE DE PELÁE

La Diputación también ha reconocido la trayectoria de la cantatutora malagueña María Peláe, que comenzó cantando en locales y teterías de la ciudad y hoy es una de las artistas de moda en España, “una muchacha del Puerto de la Torre cuyo placer es tomarse un pitufo con zurrapa y un sombra, va y un día le dicen que le van a dar la medalla de la provincia. Y solo se me viene a la cabeza que ojalá hubiera una cinta tan grande que cogiera desde Torrox a Gaucín, pasando por la libre Torremolinos y te la pusier yo a ti Málaga. Porque de dedos a pestaña soy lo que soy por esta tierra”, señaló la artista en un discurso muy emocionado.

Otra de las Medallas de Oro de la provincia ha sido para el chef y empresario afincado en Ronda Miguel Ángel Herrera, al frente de Rustic Experience Andalucía, un proyecto empresarial que aglutina seis marcas diferentes, desde una escuela de cocina inclusiva a una asociación agroalimentaria rural, “como malagueño de acogida, aunque soy de Cádiz, solo puedo expresar mi orgullo de vivir en un entorno tan privilegiado. Hacerlo aquí es un lujo, se disfruta de su entorno y de su gente”.

EMBARCACIÓN MILENARIA

La Liga de Jábegas también ha sido reconocida por la Diputación. Su presidente es José Luis Ramos, “estamos muy contentos y más por haber rescatado del olvido una embarcación milenaria de la provincia de Málaga”, apuntó.

Hoy también se ha concedido una mención honorífica al pueblo ucraniano, que desde hace dos meses sufre las consecuencias de la invasión rusa en su país. Ese reconocimiento de Málaga a Ucrania lo ha recogido la cónsul del país, Svitlana Kramarenko quien señalaba que, “en medio de la revolucion actual, como ya dijo nuestro presidente, la luz vencerá a la oscuridad. Los malagueños y ucranianos compartimos la forma de vivir. En nombre de parte del pueblo ucraniano, doy las sinceras gracias”, subrayó.