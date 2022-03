Málaga aprueba el convenio para formalizar su candidatura para la 37 Copa América de Vela

A menos de 15 días para que se desvele la sede de la edición número 37 de la Copa América, la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado el convenio necesario para la formalización de su candidatura, que ahora debe ser firmado por el propio consistorio, Junta de Andalucía, Diputación, Gobierno central, Autoridad Portuaria y por los organizadores del evento.



INVERSIÓN NECESARIA

Una de las cuestiones clave en ese convenio es el presupuesto. La inversión necesaria para el desarrollo de la Copa América de Vela, en el caso de que Málaga sea la sede elegida, asciende a 75 millones de euros. 45 millones los aportarían entidades públicas: la Junta se compromete con 35 millones de Fondos Europeos; los diez restantes los aportarían Ayuntamiento y Diputación, a razón de 5 millones cada administración. En el caso del Gobierno central, ofrecería deducciones fiscales a los participantes, organizadores y socios comerciales.

Aprobado el convenio para la celebración de la 37 Copa América de Vela #AmericasCup. El alcalde, @pacodelatorrep, junto a la portavoz del equipo de Gobierno, @CarilloSusana, informa sobre este asunto tratado hoy en la Junta de Gobierno Local pic.twitter.com/ir0nkClhg6 — Ayuntamiento de Málaga (@malaga) March 18, 2022

Aun así, recaudaría unos 200 millones de euros en concepto de IVA. Por eso, el alcalde, Francisco de la Torre, ha propuesto que revierta parte de los beneficios en mejoras en el Puerto por valor de unos 30 millones, “que se anime a completar en el dique de Levante, que se prolonge en sentido longitudinal donde atracan según que tipos de marinas y que se prolongue hacia dentro”, comenta.

RESTO DE PRESUPUESTO

Los 30 millones restantes (hasta alcanzar el presupuesto de 75) llegarían por la vía de patrocinios. En este apartado, ya hay una firma internacional que aportaría 15 millones de euros. Los 15 restantes serán depositados por varias empresas malagueñas en condición de aval, hasta que se encuentren más patrocinadores, “riesgo para el avalista si no tenemos éxito en esta competición final nuestra con otras ciudades, como el caso de Barcelona, no hay riesgo, pero si ganamos no hay riesgo tampoco, sería solo temporal, mientras llega el patrocinio, pero es que no hay Copa Amércia que no haya tenido patrocinios abundantes”, aclaró De la Torre, que destaca que acoger la Copa América de Vela en 2024 tendría un impacto positivo y prolongado en la capital y la provincia

El convenio refleja que los compromisos del Puerto serán, entre otros, promover e impulsar la realización de las obras que precise el evento; permitir el acceso a las instalaciones portuarias del personal que sea preciso para la realización de las obras, así como para el uso de los espacios e instalaciones; permitir, en la medida de lo posible, el uso de edificios e instalaciones de su titularidad para la promoción del evento y, una vez constituido el Consorcio, cederle el uso de los espacios, bienes e instalaciones portuarias que sean necesarias.

EMIRATES TEAM NEW ZELAND

Por su parte, el Emirates Team New Zeland se comprometerá según el convenio a planificar, organizar, gestionar y ejecutar todos los aspectos de los eventos y las actividades asociadas a los mismos que ACE tiene derecho a gestionar; proteger, explotar y gestionar los derechos comerciales y mediáticos del evento; ofrecer todos los aspectos de las carreras para los eventos; coordinarse con todos los competidores; respaldar y promover el país y la ciudad de acogida como "hogar" de TNZ fuera de Nueva Zelanda; cumplir sus obligaciones con los competidores; entregar un Informe Final en un plazo máximo de dos meses desde la finalización y actuar de buena fe ante la ciudad anfitriona.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

?? Así fue el momento en el que el Emirates Team New Zealand alzó al cielo la Jarra de las Cien Guineas.



?? Los neozelandeses alcanzaron la séptima victoria ante el Luna Rossa y se proclamaron campeones de la Copa América de vela.



pic.twitter.com/xA3AQo43uH — EFE Deportes (@EFEdeportes) March 17, 2021

ACE será responsable de la planificación, organización, gestión y realización de los eventos, incluyendo el establecimiento de los aspectos deportivos y de competición.