La madre de la niña de Arriate: "El asesino ya tiene sus planes de vida y a mi hija se los arrebató"

Este viernes recordamos la historia de María Esther Jiménez, la niña de trece años asesinada en Arriate en enero de 2011... su cuerpo apareció en la caseta de una piscina a las afueras del pueblo, con un traumatismo craneoencefálico, fue golpeada mortalmente con una piedra en la cabeza. Ahora la noticia es que el condenado por estos hechos salió este jueves de prisión.

El asesino tenía 17 años en el momento de los hechos, fue condenado a ocho años de internamiento: hasta los 21 años estuvo en un centro de menores, el resto de la pena la ha cumplido en la cárcel y ahora comenzarán a contar cinco años de libertad vigilada. La madre de María Esther, Carmen Villegas, ha pasado por 'Herrera en COPE MÁS Málaga', "Para nosotros la pena no es nada. No entiendo como no cambian las leyes. Encima no lo pueden controlan y salen mejor que quieren", apuntaba la madre hoy. Estan habiendo muchas cosas de menores, hoy en día hemos visto casos muy malos. España va para atrás. No hacen nada. Si endurecen las penas un poco más se lo pensarían antes de hacer algo a un menor", comentó. Además María Esther Jiménez subrayó, "Aquí tenemos familia, estamos en otro pueblo".

Como decimos, el asesino era menor de edad y por eso, ocho años después, está en la calle. Esto piensa la madre de la víctima sobre las leyes que afectan a menores. Cuando pasó todo, la familia de María Esther (sus padres y sus dos hermanas que hoy tienen 27 y trece años) se marcharon de Arriate para instalarse en el pueblo de la madre, en Paterna de Rivera, en Cádiz. Y allí siguen...