Caso Julen: “Me enteré de que en la finca había un pozo cuando mi niño ya estaba dentro”

Este martes han trascendido los vídeos de la declaración ante la jueza, como testigos, de los padres de Julen. En esas declaraciones, tanto José Roselló como Vicky García contradicen la declaración del dueño de la finca, David Serrano (el único imputado en el caso) que aseguró ante la jueza que advirtió a los padres del pequeño de la existencia del pozo, para que tuvieran cuidado.

En su declaración como testigo ante la jueza, la madre de Julen asegura que las dos parejas con sus hijos llegaron a la parcela juntos en un coche; que ellas se quedaron a cargo de los niños mientras sus parejas iban a por leña para hacer el fuego para la paella. Vicky García relataba así cómo sucedieron los hechos, asegura que ella no vio nada porque estaba hablando por teléfono cuando Julen cayó al pozo. La madre de Julen asegura que en ningún momento, el dueño de la finca le dijo que había un pozo: “Yo no escuché nada de eso porque si yo sé que hay un pozo ahí y que está destapado, soy la primera que cojo a mi hijo y me voy”.

Insiste la madre de Julen en que no sabía que el pozo existía hasta que el niño se precipitó por él: “Me enteré de que había un pozo cuando mi niño ya estaba dentro”.

DECLARACIÓN DEL PADRE DE JULEN

Por su parte, el padre de Julen aseguró ante la jueza que a él sí le advirtió David Serrano que en la finca había pozos: “A mí me lo dijo porque me enseñó la finca”. Sin embargo, José Roselló asegura que el pozo que vio estaba tapado, un pozo a ras de suelo con una tapa, y que pensaba que todos los pozos de la finca eran así: “Yo no pensaba que el pozo estaba tapado con las piedras, pensaba que estaba tapado como el otro, cuando vi eso me quería morir”

Al final de su declaración, la jueza le preguntaba a la madre de Julen (como es habitual en estos casos) si quería presentar denuncia por los hechos o reclamar una posible indemnización. Esta era la respuesta: “No quiero nada en contra de nadie, ni denunciar ni reclamar indemnización... mi hijo vale más”.