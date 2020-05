Los chiringuitos tendrán que gastar 32 euros por hamaca para ponerles telas impermeables

A día de hoy apenas ha abierto el 20 por ciento de los chiringuitos de la Costa del Sol y para el lunes que viene funcionará el 40 por ciento. Eso sí, de momento solo el restaurante y no otros servicios que ellos prestan como el de las hamacas. Estos empresarios son conscientes de que, además de un año marcado por las pérdidas económicas, van a tener que invertir en sus negocios para poder funcionar.

Un ejemplo lo encontramos precisamente en las hamacas: para adaptarlas a las medidas sanitarias, el empresario tendrá que gastar 32 euros por hamaca, para cambiar la tela del colchón. El presidente de la Asociación de Empresarios de Playa de la Provincia de Málaga, Manuel Villafaina, explica que están a la espera de conocer todas las medidas que establece el Ministerio de Sanidad en este sentido.

En una entrevista concedida en COPE Málaga, Villafaina comentaba que, “la clase de material que vamos a utilizar será transmisible de la tela de los colchones y las lonas también lo son, por lo tanto skay náutico, polipiel que son elementos que se pueden limpiar bien, una vez se vaya el cliente” señala.

Cambiar las telas de las hamacas no será la única inversión de cara a este verano, “todo se va a encarecer, los sistemas de seguridad, las hamacas, por ejemplo las utilizaremos un 50% y en muchos casos menos, el 40%, esperamos que la administración se de cuenta y tengamos ayudas en estos temas, Haremos todo lo que se nos pida, pero que sepan que no va a ser un año bueno, la economía tiene que moverse, los proveedores tienen que trabajar, porque si no esto se hundiría totalmente”, comenta.

El presidente de los empresarios de playa de Málaga lanza un mensaje también al cliente, “lo más importante yo creo es que hay unas medidas higiénico-sanitaria que hay que cumplir y que esperemos que nadie se pueda molestar por ello”, subrayaba.

CÓDIGOS QR

En el caso de las cartas de los propios restaurantes, ha apuntado que o bien se utilizan los códigos QR, implantados en muchos de los chiringuitos de la provincia de Málaga, o, de lo contrario, será a través de fotocopias de la carta que, directamente, una vez consultada por el cliente se tirará. No obstante, Villafaina ha indicado que lo mejor es la consulta a través de estos códigos QR, que con un simple clic con el teléfono móvil permite consultar las cartas en el idioma que se quiera.

RECOMENDACIONES

Por último, sobre las recomendaciones de la Junta de Andalucía a quienes quieran acudir a las playas una vez que puedan reabrir al baño durante la transición hacia la nueva normalidad derivada de la crisis del coronavirus, como es el no permanecer en ellas más de cuatro horas en horario de mañana o tarde para evitar aglomeraciones, entre otras, Villafaina ha apuntado que le parecen bien. Sí ha incidido en que esas recomendaciones deben ser cumplidas por todos