El libro que te cuenta los mitos absurdos de la crianza de un bebé: lactancia, sueño, infecciones...

Un mito se establece cuando a una persona o cosa se le atribuyen cualidades o excelencias que no tiene. Pues bien, la crianza de los niños está llena de mitos, aunque parezca mentira. De eso sabe mucho una pediatra y escritora malagueña, Marta Garín, que acaba de publicar un libro titulado 'Cierra la boquita que te vas a resfriar... y otros mitos absurdos de la crianza'.

Marta Garín explica en COPE Málaga que “los mitos que se escuchan con una letanía parece que por repetirlo se van a hacer ciertos, pero tienen más de fábula y de imaginario popular que de realidad científica”. Un ejemplo, algo que se ha escuchado es que si el bebé tiene un poquito de gases hay que darle un poco de anís estrellado. “Esto particularmente no solo es que no sea eficaz, sino que además se han comunicado reacciones adversas graves con síntomas neurológicos, pero como estaba tan inculcado y tan en nuestra cultura, pues bueno, no lo cuestionamos” apunta la escritora.





LO MÁS ADECUADO PARA EL BEBÉ



Darle o no manzanilla, darle al bebé un alimento u otro... muchas son las dudas y las recomendaciones, pero lo cierto es que hay que actualizarse porque, como cuenta la pediatra y autora del libro, hoy en día “seguimos avanzando y seguimos estudiando, por lo que nos vamos acercando un poco a lo que consideramos que es más adecuado para el pequeño, no solo investigamos en campos súper especializados o en cosas farmacológicas, a veces investigamos también en crianza, en cuidados, en manejo de emociones, y todo esto que es tan importante”.





LA OBESESIÓN POR LA HIGIENE

Sobre la higiene y la sobreprotección que muchas veces se da con la crianza de un niño, Marta cuenta que “nos volvemos súper locos con extremar la higiene en cosas y luego tú ves al niño chupando la rueda del cochecito y no le pasa nada. Entonces tenemos que interaccionar con el medio que nos rodea y también entrar en contacto con algunos microorganismos. Tiene que ensuciarse e interaccionar y de hecho las tetinas, los biberones se deben esteriliza o hervir antes del primer uso pero luego no habría que estar esterilizándolos cada vez que los quieras limpiar, ni mucho menos”, explica





Para conocer mejor todos estos mitos escucha la entrevista que se adjunta en la foto de portada de esta noticia, una entrevista realizada en COPE Málaga a Marta Garín, que acaba de publicar un libro titulado 'Cierra la boquita que te vas a resfriar... y otros mitos absurdos de la crianza'.

