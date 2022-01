ITV: Estas son las nuevas medidas que afectarán a tu coche para el 2022

Con la entrada del nuevo año se suceden cambios en las leyes, y la DGT no se ha quedado atrás y ya ha impuesta una primera norma que ha dado que hablar y que afectará a todos los vehículos que tengan previsto pasar por la ITV.

Y es que el cambio de normativa ha generado ciertas incertidumbres sobre qué tipo de vehículos podrán superar (o no) la ITV en este 2022. A la hora de afrontar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) surgen siempre algunas dudas, acrecentadas en esta ocasión por varias novedades que se aplicarán. Entre ellas, una nueva prueba de emisiones (a través del sistema OBD) que a muchos preocupa, aunque, según los expertos, no debe generar alarma.

¿QUÉ ES EL OBD?

Vamos a explicar que es lo que se necesita saber antes de pasar la ITV con esta nueva normativa: El OBD (On Board Diagnostics) es un sistema de diagnóstico a bordo en vehículos, con el que se han equipado ahora los centros de la ITV. Este sistema de lectura les habilita para obtener un monitoreo y control completo del motor y otros dispositivos del vehículo. Así, pueden analizar de forma integral y fiable el nivel de emisiones de los vehículos.

En resumen, el OBD (On Board Diagnostics) es un sistema de diagnóstico a bordo en vehículos en general (automóviles, autobuses y camiones). Actualmente se emplean los estándares OBD-2 (Estados Unidos), EOBD (Europa) y JOBD (Japón) que aportan un monitoreo y control completo del motor y otros dispositivos del vehículo.

EVITAR TRUCAR

La picaresca siempre ha estado en coches de segunda mano y en los compra venta, de coches importados que trucaban el cuentakilómetros. De hecho la Guardia Civil ha desmantelados varios centros que hacía comprar los coches a empresas de renting siempre y cuando no hubieran pasado la ITV. El motivo de realizar esto es porque hasta que no pasa por la ITV la primera vez, que ocurre a los cuatro años, el kilometraje del vehículo no queda registrado.

Una vez que la empresa de compraventa adquiría los vehículos a la empresa de renting lo que hacían era reducir el número de kilómetros del vehículo. Para realizar esta operación en los coches nuevos basta con conectarse por el puerto OBD del vehículo, acceder a la centralita y modificar los kilómetros para que el coche parezca más nuevo.