¿Hasta cuándo seguirá el polvo del Sáhara que ha teñido el cielo de Málaga?

Es el tema de conversación de este martes: el polvo en suspensión que ha teñido de un color rojizo el cielo de Málaga. Lo encontrábamos a primera hora en coches, calles, terrazas, ventanas... y después se acabó convirtiendo en barro por la lluvia que ha caído.

Un polvo sahariano que ha traído la borrasca Celia que nos viene acompañando desde el lunes. Lo explica el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco en el transcurso de una entrevista que hoy concedió en COPE Málaga, “es la arena del Sahara que se mantiene en el atmósfera, es esta calima y provoca a su vez que las lluvias que se están produciendo vayan acomañadas de barro”, apuntó.

POLVO EN SUSPENSIÓN

Mientras este polvo se mantenga, la calidad del aire se verá bastante perjudicada. Un fenómeno que no es frecuente vivir con tanta intensidad, subraya Riesco, “es una calima intensa, que no es frecuente en su intensidad, esto no es raro que suela suceder, pero no con la intensidad que se da hoy”.

NADA IGUAL

De hecho, el director del Centro Meteorológico asegura que hace mucho que no se produce un episodio de esta magnitud, “yo recuerdo de memoria así, en el invierno pasado, un episodio de polvo en suspensión, y que dejaba mucho barro, pero con esta magnitud de intensidad, hace mucho que no se produce”, señala.

Malaga wakes up today orange due to suspended dust coming from Africa.



Pues si. Málaga amaneció hoy anaranjada. El polvo en suspensión africano es al parecer el causante de esta variación cromática.#Málaga#nofilter#orange#mediterranean#Alcazaba#Calima@tiempobraseropic.twitter.com/T0s8nJ81XF — Antonio Banderas (@antoniobanderas) March 15, 2022

¿Y hasta cuándo nos seguirá acompañando este polvo del Sáhara?, Riesco sobre esto subrayaba que, “sería hoy y mañana. A partir del jueves, ya se retira al este y se espera que baje mucho este polvo en suspensión", comentaba Riesco en COPE Málaga.