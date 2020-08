La gala de los Goya será muy corta sin perder su solemnidad y sobriedad

Antonio Banderassigue adelante con los proyectos en su Teatro del SOHO de Málaga, con la incertidumbre que impone el coronavirus, pero ya anuncia un nuevo musical y el regreso de "A Chorus Line".

COVID-19

Tras superar la enfermedad, Banderas ha afirmado que se encuentra 'muy bien, he tenido suerte creo, he sido de los afortunados; he tenido fiebre y dolores, pero he salido y estoy con muchas ganas de ponerme a trabajar y de llevra cabo los proyectos que tenemos en la cabeza'. ha dicho el actor en un encuentro que ha mantenido esta mañana con periodistas en el escenario de su teatro, para presentar algunos de los proyectos que se van a llevar a cabo en los próximo meses.

PROYECTOS

Va a emplear el tiempo en que no pueda salir al escenario para preparar un nuevo musical del que no puede anunciar el nombre por cuestiones de derechos, pero que comenzará a ensayar a partir de mediados del mes de octubre. 'Sería ideal que a mediados del mes de diciembre pudieramos ponerlo en escena para un grupo reducido de espectadores para pulir los detalles y probarnos para saber lo que funciona y lo que no funciona'. Después dice Antonio Banderas que harían un parón en este nuevo musical para llevar "A Chorus Line" a Madrid hasta mayo, en junio a Londres y en agosto a Nueva York. 'A continuación estrenaríamps el nuevo musical en Málaga, donde permanecería seis meses'.

Sobre la nominación a los Premios Max por ese musical, se ha mostrado muy contento por ser su primer proyecto en su teatro, pero asegura que no es muy amante de los premios aunque son muy bonitos, cuando te nominan o te los dan, sobre todo por la compañía y por los chicos.

GOYA 2021

En cuanto a la preparación de la Gala de los Goya del próximo año, a celebrar en el Teatro del SOHO, Antonio Banderas asegura que será un espectáculo 'corto, lo quiero hacer muy corto, apretarlos mucho por que creo que se puede; sin perder una cierta solemnidad, sobrios.. el humor no hay que desecharlo pero no quiero hacer un programa de humor, creo que nuestra profasión tiene otros aspectos que hay que resaltar'ha afirmado Banderas.