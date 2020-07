Un fallo informático paraliza la actividad en los centros de salud

Han sido horas complicadas en los ambulatorios por un fallo del sistema informático con el que trabajan los médicos de atención primaria: el sistema Diraya se ha caído y eso ha mantenido prácticamente paralizada la actividad de los médicos durante horas. Un sistema que, por cierto, es de ámbito regional, pero está centralizado aquí en Málaga.

Ángel García Arjona es representante de Atención Primaria del Colegio de Médicos de Málaga quien señalaba durante una entrevista en COPE Málaga que, “en el momento que hacemos consultas telefónicas, no podemos atender al paciente, necesitamos el programa informático ya que si es renovación de recetas o parte de bajas, no podemos hablar, obvio”, apunta.

SIN ACCESO

Al no tener acceso al sistema, los médicos no saben a qué pacientes tienen que ver ni los pueden llamar porque no tienen sus teléfonos. Tampoco es posible dar altas ni bajas, ni hacer recetas electrónicas, ni encargar pruebas. El problema de las últimas horas ha venido a complicar aún más una situación tan compleja como la atención médica en mitad de una pandemia.

Caos en el SAS por un fallo informático que está afectando a Atención Primaria. El sistema Diraya ha arrastrado más de 36 horas que los médicos no pueden dar altas ni bajas, emitir recetas electrónicas...



Aunque no es ni mucho menos la primera vez que falla el sistema, “ya pasaba hace tiempo, que se colgaba más a menudo. Antes que no existía esta pandemia, para un tema administrativo por un paciente, no se podía hacer ningún tema de burocracia, el paciente que venia, se le veía y se le hacia todo a mano, pero ahora todo lo que se tiene que hacerle a un paciente no se puede realizar”, lamentaba.

SISTEMA DIRAYA CAÍDO

El Servicio Andaluz de Salud ha previsto solucionar este miércoles el fallo informático del sistema Diraya que han denunciado los médicos de atención primaria de Andalucía, que aseguran que les ha provocado un "caos".

Una portavoz del SAS explica que estaban a la espera de la llegada España de un componente informático que se ha tenido que encargar específicamente para solucionar el problema informático de uno de los servidores que se usan para toda Andalucía, ubicado físicamente en Málaga.