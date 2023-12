Un experto alerta sobre los riesgos de invertir dinero en bonos y acciones: "A lo seguro"

Cuando pensamos en invertir, lo primero que se nos viene a la mente es la bolsa y la Renta Fija, pero la realidad es que las acciones y los bonos son algo completamente distintos. Son productos con rentabilidades y riesgos diferentes. Para conocer mejor este asunto, COPE Málaga acude a un experto como es Álvaro Partearroyo, director de Renta 4 Banco en Málaga.

Qué es un bono

Según el experto, un bono es “un activo según el cual el titular presta dinero a una empresa o un gobierno. El prestatario o bonista realiza unos pagos de intereses regulares hasta una fecha fijada, momento en el que se devuelve el importe inicial. La manera habitual de contratar un bono es a través de un intermediario financiero, un bróker como el de Renta 4 o a través de un fondo de inversión de renta fija. Hay una gran variedad de bonos disponibles, desde los que emiten las empresas (deuda privada) hasta los bonos del Estado o los de las comunidades (deuda pública)”, explica.





Qué es una acción

Para saber más sobre estos asuntos, el experto Álvaro Partearroyo cuenta en COPE Málaga que una acción es como “una fracción de propiedad de una empresa que puedes adquirir. Cuando tienes una acción, eres accionista de la compañía y te permite participar en las juntas de accionistas, acceder a los informes financieros de la empresa y, si la compañía decide distribuir beneficios, tienes derecho a recibir una parte mediante los dividendos”.

Respecto a cómo se fijan los precios, si hay más compradores que vendedores, el precio de la acción subirá debido a que la demanda es mayor que la oferta. En contraste, si hay más vendedores que compradores, el precio de la acción bajará. Se puede invertir en acciones seleccionándolas individualmente o mediante carteras de acciones, o comprando una participación de un fondo de inversión de renta variable.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





¿Cuál es más rentable?

Dependiendo de la capacidad económica y del riesgo que uno quiera correr, el experto explica que, por ejemplo, los bonos “suponen unos ingresos fijos regulares, ya que pagan intereses periódicamente, el llamado cupón, mientras que los ingresos de las acciones se realizan a través de las ganancias de capital mediante los dividendos y con la diferencia de precio entre el de compra y el de venta, si ha subido la acción. Las ganancias de los bonos están fijadas de antemano, mientras que las de las acciones pueden variar o, incluso, convertirse en pérdidas. Además, dependiendo de la situación de la empresa, el dividendo puede subir, bajar o, incluso, suspenderse. Así que podríamos decir que comprar un bono es ir más a lo seguro y comprar una acción, algo menos”, comenta.





¿Por cuál decidirse?

Lo primero que hay que dejar claro es que no son excluyentes. Podemos diversificar nuestra cartera incluyendo tanto bonos como acciones. El director de Renta 4 Banco en Málaga detalla que “los bonos son potencialmente más adecuados para los inversores en rentas y que buscan una ganancia con poco riesgo, aunque no sea muy alta y generalmente a CP. Mientras que las acciones son más adecuadas para los inversores que buscan crecimiento a largo plazo y no les importa esperar el momento adecuado para vender sus acciones y ganar dinero”, finaliza.