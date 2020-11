Una doctora asegura que estar en silencio en el transporte público “no aporta nada” por estas tajantes razones

Aunque día tras día hay que lamentar nuevos fallecidos por coronavirus, más ingresos y aumento de contagios, los datos reflejan a pesar de todo que Málaga es hoy una de las provincias andaluzas con datos menos preocupantes sobre la evolución de la pandemia. De hecho, en la provincia no se ha producido el colapso hospitalario. Tanto es así que la provincia ha comenzado a recibir enfermos de coronavirus procedentes de Ceuta y Melilla.

La doctora Inmaculada Salcedo, al frente del Grupo Asesor sobre el coronavirus de la Junta de Andalucía, confirma que, si la situación lo requiere, también llegarán aquí pacientes de las provincias andaluzas que se encuentran en peor situación. Una posibilidad que se “está barajando” porque Andalucía es “una comunidad autónoma solidaria y como en Málaga tenemos una tasa de incidencia, hoy por hoy, de 299,5 casos [de COVID-19] por cada cien mil habitantes, mientras que en Granada tenemos 1.215, hay que dar respuesta a esos ciudadanos que están mal y que necesitan ingreso”.

PERFIL DE LOS PACIENTES

Cuando comenzó la pandemia, los hospitales comenzaron a llenarse, principalmente, de personas mayores y ya en una situación clínica muy complicada. “En la primera ola eran pacientes mayores, vulnerables, inmunodeprimidos y los que ingresaban estaban ya mal”, y esto tenía que ver con “los protocolos que seguíamos que son los del Ministerio de Sanidad” y por los que “no se hacían tantas pruebas diagnósticas”.

A día de hoy hay “muchos casos” de pacientes que están “en domicilio y están relativamente bien clínicamente y tenemos, además, mucho contacto estrecho”.

VIRUS MÁS O MENOS FUERTE

¿Y de qué depende que el virus ataque con mayor o menor virulencia? Una de las claves, según la doctora Salcedo, está en las precauciones que tomemos ante el coronavirus. Asegura que influye “la carga viral”. En este sentido, la experta explica que la persona "que se lava mucho las manos y guarda las medidas, suele tener, aunque sea positivo, menos carga viral... un cuadro clínico más leve”. “La persona que tiene más carga viral es la que desarrolla después una neumonía... y requiere de ingreso”, ya sea en planta o en UCI.

¿SILENCIO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO?

En las últimas semanas, los expertos vienen insistiendo en una idea: el coronavirus se transmite por el aire. De hecho, en comunidades como Cataluña se han establecido medidas como la de mantener el silencio en el transporte público para minimizar la transmisión. Una medida que la doctora Inmaculada Salcedo no considera necesaria por este motivo: “Si la mascarilla quirúrgica está correctamente puesta y no se quita en ningún momento, se puede hablar... no pasa nada, las gotas se quedan absorbidas en la zona del algodón interno de la mascarilla si es homologada”.

“Al hablar alto y al gritar se expulsan las gotas con más velocidad, pero eso sería sin mascarilla... aquí la clave es tener la mascarilla puesta”, añade la doctora.

Eso sí, el riesgo aumenta en otras situaciones si no llevamos colocada esa protección: “Vamos por la calle con mascarilla, pero luego nos sentamos a tomar algo, nos ponemos a hablar y ahí es cuando el hablar sí influye... pero porque no tenemos mascarilla” y si, además, “estamos a menos de metro y medio de otra persona”.

