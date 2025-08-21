Detenido un hombre por una presunta agresión sexual a una mujer tras la Feria de Málaga

Un hombre ha sido detenido por la Policía Local de Málaga por una presunta agresión sexual a una mujer con la que había acudido a la feria de la ciudad, han confirmado a EFE fuentes municipales.

El suceso se produjo en la madrugada del lunes al martes, después de que ambos estuvieran juntos en el recinto ferial. Una vez fuera de esta zona, el hombre intentó mantener relaciones con ella, que se negó, y presuntamente la agredió sexualmente.

La joven, de nacionalidad china, y el presunto agresor, italiano, se alojaban en el mismo hostal de Málaga, donde se habían conocido, según ha informado este miércoles 'Málaga Hoy'.

La mujer se zafó del hombre tras la agresión y el ahora arrestado se marchó del lugar. Cuando la joven estaba hablando con los agentes de la policía, él la llamó por teléfono y le dijo que la esperaba en la puerta del hostal, donde finalmente fue detenido.