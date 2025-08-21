COPE
Podcasts
Málaga - Antequera - Benalmádena
Málaga - Antequera - Benalmádena

Detenido un hombre por una presunta agresión sexual a una mujer tras la Feria de Málaga

Víctima y presunto agresor se conocieron en el hostal en el que ambos se alojaban

Vehículo de la Policía Local, en el Real del Cortijo de Torres
00:00
Descargar

Detenido un hombre por una presunta agresión sexual a una mujer tras la Feria de Málaga

Redacción COPE Málaga

Málaga - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Un hombre ha sido detenido por la Policía Local de Málaga por una presunta agresión sexual a una mujer con la que había acudido a la feria de la ciudad, han confirmado a EFE fuentes municipales.

El suceso se produjo en la madrugada del lunes al martes, después de que ambos estuvieran juntos en el recinto ferial. Una vez fuera de esta zona, el hombre intentó mantener relaciones con ella, que se negó, y presuntamente la agredió sexualmente.

La joven, de nacionalidad china, y el presunto agresor, italiano, se alojaban en el mismo hostal de Málaga, donde se habían conocido, según ha informado este miércoles 'Málaga Hoy'.

La mujer se zafó del hombre tras la agresión y el ahora arrestado se marchó del lugar. Cuando la joven estaba hablando con los agentes de la policía, él la llamó por teléfono y le dijo que la esperaba en la puerta del hostal, donde finalmente fue detenido.

Escucha en directo

En Directo COPE MÁLAGA

COPE MÁLAGA

En Directo COPE MÁS MÁLAGA

COPE MÁS MÁLAGA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00H | 21 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking